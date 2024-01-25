SWIFT-перекази у ПУМБ Online — Finance.ua

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SWIFT-перекази у ПУМБ Online

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SWIFT-перекази у ПУМБ Online
SWIFT-перекази у ПУМБ Online
Відтепер, сервіс переказів за кордон за SWIFT-реквізитами доступний не лише у відділеннях банку, а й у застосунку ПУМБ Online.
Ще одна гарна новина —  тариф ПУМБ становить 10 $ (за курсом НБУ) на всі перекази SWIFT, незалежно від суми.
Відправляєте кошти за кордон за допомогою SWIFT? З ПУМБ SWIFT-перекази стали ще зручнішими. Для відправки SWIFT-переказу в ПУМБ Online достатньо обрати меню Платежі => Міжнародні перекази => SWIFT => Надіслати переказ. Після цього необхідно обрати дебетовий рахунок в валюті переказу (USD, EUR, PLN або GBP), зазначити суму та дані переказу. Статус та платіжна інструкція зберігаються у розділі «Архів переказів».
SWIFT-перекази у ПУМБ Online
Зверніть увагу, що SWIFT-перекази можна здійснити лише за оплату навчання чи лікування за кордоном. Сервіс доступний у робочі дні з 08:00 до 17:00. Платежі не відправляються до Ірану, КНДР, Нікарагуа, росії, рб та М’янми.
Переваги SWIFT-переказів у ПУМБ Online:
  • низький, порівняно із іншими банками, тариф на відправку SWIFT-платежів в Україні. Для порівняння — тарифи в інших банках коливаються від 10 до 500 доларів США.
  • зручність та комфорт переказів. Здійснити SWIFT-переказ у застосунку ПУМБ Online можна у будь якому зручному для клієнта місці. Більше не треба відвідувати відділення та стояти у черзі.
  • широкий вибір валют якими оперує система (USD, EUR, PLN, GBP).
  • надійність та безпека платежів.
Нагадуємо, що клієнтам ПУМБ доступні будь-які зручні для них способи отримання міжнародних переказів у застосунку ПУМБ Online: Western Union, MoneyGram, Ria та PrivatMoney.
За матеріалами:
ПУМБ
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