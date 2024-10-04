SWIFT анонсувала тестування транзакцій з цифровими валютами — Finance.ua

SWIFT анонсувала тестування транзакцій з цифровими валютами 04.10.2024, 01:25 — Криптовалюта

SWIFT анонсувала тестування транзакцій з цифровими валютами

Міжнародна система грошових переказів SWIFT випробує транзакції токенізованих активів і цифрових валют у режимі реального часу в 2025 році. Це може стати останнім кроком у повільній інтеграції таких активів у глобальну фінансову систему.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від компанії.

Банки та керівники активами вивчають можливість «токенізації» традиційних активів, таких як облігації, протягом декількох років.

Вони розраховують, що за допомогою токенів на основі блокчейна торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою, зокрема й завдяки виключенню посередників, які беруть участь у багатьох угодах.

Близько 90% центральних банків світу також тестують цифрові валюти центральних банків (CBDC), цифрові версії фіатних грошей, які полегшують торгівлю токенізованими активами.

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SWIFT, що відіграє важливу роль у глобальній банківській системі, була залучена у випробування як CBDC, так і токенізованих активів. У березні компанія оголосила про запуск нової платформи для підʼєднання CBDC, що розробляються, до діючої фінансової системи.

«Зараз ми бачимо попит у галузі на перехід від цієї (випробувальної) фази до того, щоб цифрові активи справді рухалися, і щоб вони мали контрагента, який сплачував би їм реальними грошима. Це етап, до якого ми переходимо наступного року, хоча й у контрольованому режимі», — заявив Нік Керіган, керівник відділу інновацій SWIFT.

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