SWIFT анонсувала тестування транзакцій з цифровими валютами — Finance.ua

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SWIFT анонсувала тестування транзакцій з цифровими валютами

Криптовалюта
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SWIFT анонсувала тестування транзакцій з цифровими валютами
SWIFT анонсувала тестування транзакцій з цифровими валютами
Міжнародна система грошових переказів SWIFT випробує транзакції токенізованих активів і цифрових валют у режимі реального часу в 2025 році. Це може стати останнім кроком у повільній інтеграції таких активів у глобальну фінансову систему.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від компанії.
Банки та керівники активами вивчають можливість «токенізації» традиційних активів, таких як облігації, протягом декількох років.

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Вони розраховують, що за допомогою токенів на основі блокчейна торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою, зокрема й завдяки виключенню посередників, які беруть участь у багатьох угодах.
Близько 90% центральних банків світу також тестують цифрові валюти центральних банків (CBDC), цифрові версії фіатних грошей, які полегшують торгівлю токенізованими активами.

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SWIFT, що відіграє важливу роль у глобальній банківській системі, була залучена у випробування як CBDC, так і токенізованих активів. У березні компанія оголосила про запуск нової платформи для підʼєднання CBDC, що розробляються, до діючої фінансової системи.
«Зараз ми бачимо попит у галузі на перехід від цієї (випробувальної) фази до того, щоб цифрові активи справді рухалися, і щоб вони мали контрагента, який сплачував би їм реальними грошима. Це етап, до якого ми переходимо наступного року, хоча й у контрольованому режимі», — заявив Нік Керіган, керівник відділу інновацій SWIFT.
За матеріалами:
Forbes.ua
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