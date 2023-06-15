Swarovski повністю припиняє свою діяльність у росії — Finance.ua

Swarovski повністю припиняє свою діяльність у росії
Австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у росії.
Про це заявив генеральний директор компанії Алексіс Насард, передає Nachrichten.at.
За його словами, повний вихід Swarovski з росії, про який було оголошено цього року, вже завершено.
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Компанія очікує, що продажі збільшаться приблизно на чотири-сім відсотків порівняно з попереднім роком.
Враховуючи інфляцію, споживчі настрої та нестабільну геополітичну ситуацію, генеральний директор Насард відзначив «гідні результати в складних умовах» у поточному році, а рік був «непростим».
Вся продукція під брендом Swarovski виробляється компанією Swarovski AG, основні виробничі потужності та головний офіс розташовані в Австрії у місті Ваттенс.
Група Swarovski також включає підрозділи Tyrolit (виробництво абразивних і ріжучих матеріалів), Swareflex (відображувальні та люмінесцентні дорожні знаки), Signity (виробництво синтетичних дорогоцінних каменів) і Optik (оптичні інструменти).
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