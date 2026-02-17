«Святий Грааль» Pokémon: Логан Пол продав рідкісну картку за рекордні $16,5 млн Сьогодні 18:30

Логан Пол продав колекційну картку покемонів за 16,49 мільйона доларів, встановивши новий рекорд Гіннеса як найдорожча колекційна картка, продана на аукціоні

Блогер і рестлер WWE Логан Пол продав рідкісну картку Pokémon Pikachu Illustrator за $16,492 млн, встановивши новий світовий рекорд для колекційних торгових карт. Картка стала однією з найдорожчих інвестицій у сегменті колекційних активів і принесла власнику багатомільйонний прибуток.

Про це пише CNN.

Аукціон тривав 42 дні. Загалом було зроблено 97 ставок. Спочатку ціна трималася на рівні $6,882 млн, однак серія пропозицій у фінальні години підвищила її до $16,492 млн.

За оцінками, після вирахування аукціонних зборів Логан Пол отримав понад $8 млн прибутку. Раніше, у 2021 році, він придбав цю картку, обмінявши Pikachu Illustrator із рейтингом PSA 9 (вартістю $1,275 млн) і доплативши $4 млн.

Після завершення угоди представник Guinness World Records підтвердив, що це найдорожча торговельна картка, яку коли-небудь продавали на аукціоні.

Що відомо про картку

Pikachu Illustrator вважається однією з найрідкісніших карток Pokémon. Її створили наприкінці 1990-х років для переможців конкурсу ілюстрацій. Загалом було випущено лише 39 примірників.

Проданий екземпляр має рейтинг PSA 10 від агентства Professional Sports Authenticator — найвищий можливий і єдиний серед карток цього типу. Лише близько 20 карток Illustrator загалом пройшли сертифікацію PSA.

Картку Pikachu Illustrator було продано на аукціоні разом із спеціально розробленим діамантовим намистом, яке Логан Пол носив на WrestleMania38

За словами засновника та CEO Goldin Кена Голдіна, Pikachu Illustrator фактично є «святим Граалем» для колекціонерів Pokémon.

Pokémon залишається найприбутковішою медіафраншизою у світі, випереджаючи Disney і Star Wars. За даними Goldin, за останні 20 років вартість карт Pokémon зросла значно швидше за спортивні картки та перевищила динаміку індексу S&P 500 приблизно на 3000%.

Колекційна стратегія Логана Пола

Логан Пол відомий інвестиціями у рідкісні колекційні активи. Він витратив мільйони доларів на придбання унікальних предметів, зокрема цифрових активів NFT.

Напередодні продажу Пол опублікував у соціальних мережах повідомлення, в якому попрощався з карткою, назвавши її «найбажанішою колекційною карткою у світі».

