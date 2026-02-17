«Святий Грааль» Pokémon: Логан Пол продав рідкісну картку за рекордні $16,5 млн
Блогер і рестлер WWE Логан Пол продав рідкісну картку Pokémon Pikachu Illustrator за $16,492 млн, встановивши новий світовий рекорд для колекційних торгових карт. Картка стала однією з найдорожчих інвестицій у сегменті колекційних активів і принесла власнику багатомільйонний прибуток.
Про це пише CNN.
Аукціон тривав 42 дні. Загалом було зроблено 97 ставок. Спочатку ціна трималася на рівні $6,882 млн, однак серія пропозицій у фінальні години підвищила її до $16,492 млн.
За оцінками, після вирахування аукціонних зборів Логан Пол отримав понад $8 млн прибутку. Раніше, у 2021 році, він придбав цю картку, обмінявши Pikachu Illustrator із рейтингом PSA 9 (вартістю $1,275 млн) і доплативши $4 млн.
Після завершення угоди представник Guinness World Records підтвердив, що це найдорожча торговельна картка, яку коли-небудь продавали на аукціоні.
Що відомо про картку
Pikachu Illustrator вважається однією з найрідкісніших карток Pokémon. Її створили наприкінці 1990-х років для переможців конкурсу ілюстрацій. Загалом було випущено лише 39 примірників.
Проданий екземпляр має рейтинг PSA 10 від агентства Professional Sports Authenticator — найвищий можливий і єдиний серед карток цього типу. Лише близько 20 карток Illustrator загалом пройшли сертифікацію PSA.
За словами засновника та CEO Goldin Кена Голдіна, Pikachu Illustrator фактично є «святим Граалем» для колекціонерів Pokémon.
Pokémon залишається найприбутковішою медіафраншизою у світі, випереджаючи Disney і Star Wars. За даними Goldin, за останні 20 років вартість карт Pokémon зросла значно швидше за спортивні картки та перевищила динаміку індексу S&P 500 приблизно на 3000%.
Колекційна стратегія Логана Пола
Логан Пол відомий інвестиціями у рідкісні колекційні активи. Він витратив мільйони доларів на придбання унікальних предметів, зокрема цифрових активів NFT.
Напередодні продажу Пол опублікував у соціальних мережах повідомлення, в якому попрощався з карткою, назвавши її «найбажанішою колекційною карткою у світі».
