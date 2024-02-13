Світовий виробник мережевого обладнання Cisco Systems скорочує тисячі робочих місць та планує масштабну реструктуризацію — Finance.ua

Світовий виробник мережевого обладнання Cisco Systems скорочує тисячі робочих місць та планує масштабну реструктуризацію Сьогодні 01:44 — Фондовий ринок

Світовий виробник мережевого обладнання Cisco Systems скорочує тисячі робочих місць та планує масштабну реструктуризацію

Компанія планує скоротити робочі місця, оскільки намагається зосередитися на областях із високими темпами зростання.

Про це пише Reuters, посилаючись на три джерела, які обізнані у справі.

У Cisco ще не уточнили загальну кількість співробітників, яких торкнеться звільнення. Повідомлення про звільнення в компанії може бути оголошено цього тижня, коли Cisco готується до звіту про прибутки 14 лютого.

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Як повідомляє Reuters, компанія Cisco відмовилася від коментарів.

Останні значні скорочення пройшли в компанії у листопаді 2022 року. Тоді під час звіту про прибутки, Cisco також оголосила про реструктуризацію і звільнила близько 5% співробітників (4000 робочих місць). Це призвело до $600 млн вихідних та інших витрат.

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