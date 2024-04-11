Світовий ринок ПК повернувся до зростання після дворічного спаду — Finance.ua
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Світовий ринок ПК повернувся до зростання після дворічного спаду

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Світові поставки персональних комп’ютерів (ПК) повернулися до зростання в першому кварталі 2024 року після двох років спаду, згідно з результатами компанії з дослідження ринку International Data Corporation (IDC), повідомляє Reuters.
Ринок ПК зріс на 1,5% порівняно з попереднім роком, досягнувши 59,8 мільйона одиниць у першому кварталі, і повернувся до допандемічного рівня. Очікується, що доступність ПК зі штучним інтелектом сприятиме зростанню попиту на ці пристрої, що допоможе ринку відновитися.
На попит протягом минулих двох років також впливала економічна ситуація: високі відсоткові ставки та стійка інфляція змушували компанії та клієнтів відкладати оновлення систем.
Також ситуація погіршилась і в Китаї, традиційно найбільшому споживачі настільних ПК, що вплинуло на глобальну картину, зазначає IDC.
Минулого місяця інша дослідницька компанія, Canalys, повідомила, що ринок ПК у США, як очікується, зросте у 2024 та 2025 роках на 7% та 10% відповідно.
За матеріалами:
mezha.media
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