Світовий банк створить трастові фонди під запит України на $17 мільярдів — Finance.ua

Світовий банк уже розпочав роботу над збором коштів та планує створити нові трастові фонди під запит України на $17 млрд, які потрібні на термінове відновлення.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у Світовому банку Роман Качур.

«На сьогодні уряд пріоритезував $17 млрд, які потрібні на термінове відновлення, на необхідні речі до кінця 2023 року. Щоб оперувати цими коштами, у нас завершується реєстрація наступних трастових фондів», — сказав Качур.

За його словами, символічна назва цього фонду буде MRIya — Multidonor trust fund for recovery and institution and infrastructure.

Качур нагадав, що 9 вересня Світовий банк з Єврокомісією презентували підготовлений спільно з ООН та урядом України звіт, згідно з яким прямі збитки, завдані росією з початку війни до 1 червня, становлять близько $100 млрд, економічні втрати — $250 млрд, а кошти для відновлення знищеного до 1 червня — близько $350 млрд.

З них Світовий банк встановив $105 млрд як кошти, необхідні у наступні 18−36 місяців, проте з урахуванням того, що «це непідйомна сума ні для донорів, ні для уряду», уряд визначив найпріоритетніші потреби на $17 млрд.

«Фактично з п’ятниці, 9 вересня, збір коштів уже розпочався. Ми плануємо під час щорічних зборів МВФ та СБ у жовтні провести круглий стіл такого самого рівня, як був у квітні — на рівні міністрів фінансів та голів центробанків наших партнерів-донорів — і фактично пояснити ситуацію та отримати певні зобов’язання щодо надання коштів», — сказав Качур.

Він уточнив, що з початку війни Світовий банк зі свого рахунку та з рахунків трастових фондів (у тому числі гранти США, гарантії Великобританії) перерахував Україні вже $9,4 млрд, або 54 центи з кожного долара зовнішньої підтримки у цей період.

