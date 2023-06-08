Світовий банк проведе оцінку збитків і потреб внаслідок підриву ГЕС, — Шмигаль — Finance.ua

Світовий банк проведе оцінку збитків і потреб внаслідок підриву ГЕС, — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів перемовини з віце-президентом Світового банку Анною Б'єрде.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
За його словами, Світовий банк найближчим часом проведе швидку оцінку збитків і потреб, спричинених підривом Каховської ГЕС.
«Поговорили з Анною Б'єрде про наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС. Вдячний Світовому банку за постійну підтримку України», — написав Шмигаль.
Зауважимо, раніше Шмигаль звернувся до міжнародних організацій та закликав втрутитися і допомогти з евакуацією людей з окупованих росіянами територій Херсонської області, які потерпають від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті її руйнування в Херсонській області почалися масштабні затоплення населених пунктів. Влада розпочала евакуацію населення з небезпечних місць.
Пізніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки
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