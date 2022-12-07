Світовий банк очікує зростання грошових переказів на 5% цього року — Finance.ua

Світовий банк очікує зростання грошових переказів на 5% цього року Сьогодні 20:23 — Фінтех і Картки

Світовий банк очікує зростання грошових переказів на 5% цього року

Обсяг грошових переказів у країни з низькими та середніми доходами (КНСД) населення цього року збільшиться на 5% і становитиме близько $626 млрд.

Про це йдеться в прогнозі Світового банку.

Зазначається, що темпи зростання суттєво сповільнилися після підвищення на 10,2% у 2021 році.

Як сказано в повідомленні Світового банку, грошові перекази є життєво важливим джерелом доходу домогосподарств у КНСД. Вони сприяють зниженню бідності, покращують харчування та житлові умови, а також підвищують такі показники, як вага немовлят при народженні та зарахування до школи дітей із неблагополучних сімей.

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На потоки грошових переказів у регіони, що розвиваються, в 2022 році вплинуло кілька факторів. Відкриття економік країн, що приймають, на тлі спаду пандемії COVID-19 сприяло працевлаштуванню мігрантів та їх здатності надавати підтримку своїм сім’ям на батьківщині.

З іншого боку, зростання цін негативно позначилося на реальних доходах мігрантів.

Грошові перекази до Європи та Середньої Азії цього року, за прогнозом СБ, збільшилися на 10,3% (до $72 млрд), зокрема за рахунок підвищення цін на нафту.

Зростання показника в Україні оцінюється в 2%, що нижче за попередній прогноз, оскільки кошти для українців були відправлені до тих країн, які їх прийняли.

За оцінкою СБ, обсяг грошових переказів до країн Латинської Америки та Карибського басейну зріс на 9,3% (до $142 млрд), південної частини Азії — на 3,5% (до $163 млрд), Близького Сходу та Північної Африки — на 2,5% (до $63 млрд), східної частини Азії та Тихоокеанського регіону — на 0,7% (до $134 млрд), держави Африки, розташовані на південь від Сахари, — на 5,2% (до $53 млрд).

У 2022 році вперше одна країна — Індія — зафіксує річний обсяг переказів вище за відмітку $100 млрд, зазначається у звіті СБ.

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