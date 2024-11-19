Світові виробники алкоголю почали використовувати пляшки з картону (фото) — Finance.ua

Світові виробники алкоголю почали використовувати пляшки з картону (фото) Сьогодні 23:42 — Світ

Світові виробники алкоголю почали використовувати пляшки з картону (фото)

Frugal Bottle (паперова пляшка від компанії Frugalpac) важить 83 грами — у п’ять разів менше за скляну. Завдяки цьому викиди вуглецю під час виробництва та утилізації скорочуються на 84%.

Виробники міцного алкоголю запроваджують інноваційні рішення для пакування своєї продукції — замість звичного скла у хід йдуть паперові пляшки. Це рішення має низку екологічних переваг і може стати масовим стандартом, що зменшить вуглецевий слід індустрії. Про це повідомляє newfood.

Паперовими пляшками уже користуються такі великі бренди як Absolut (Pernod Ricard) та Johnnie Walker (Diageo).

Паперова пляшка виготовляється з картону та має внутрішню харчову захисну оболонку, що утримує рідину. Перевагами такої упаковки є те, що вона виготовляється з перероблюваних матеріалів і значно легша за скло, що зменшує викиди під час транспортування.

Frugal Bottle (паперова пляшка від компанії Frugalpac) важить 83 грами — у п’ять разів менше за скляну. Завдяки цьому викиди вуглецю під час виробництва та утилізації скорочуються на 84%.

Компанія Absolut випробовує свою першу партію паперових пляшок у Великій Британії. За словами Елін Фурелід, директора з питань майбутнього пакування Absolut Group, основним викликом є адаптація картонної упаковки для забезпечення міцності та збереження якості алкоголю. Для збереження довговічності продукту Absolut планує зменшувати вміст пластику у внутрішньому покритті.

Johnnie Walker від Diageo також випробовує паперову пляшку для свого Black Label, виготовлену з 90% паперу та мінімальної пластикової підкладки. Цей варіант на 60% легший і має на 47% менший вуглецевий слід порівняно з традиційною скляною пляшкою.

Frugalpac розширює своє виробництво, не лише виготовляючи власні паперові пляшки, а й продаючи технологію іншим виробникам. Їхні виробничі машини можуть виготовляти 2,5 мільйона пляшок на рік. Це дозволяє створювати місцеві виробничі хаби, що додатково знижує вплив транспорту на навколишнє середовище.

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agronews За матеріалами:

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