Світові військові витрати зросли найбільше з часів холодної війни — Finance.ua

Світові військові витрати зросли найбільше з часів холодної війни Сьогодні 20:23 — Світ

Світові військові витрати зросли найбільше з часів холодної війни

Військові витрати в світі у 2024 році досягли 2,7 трильйона доларів, що на 9,4% більше в порівняно з 2023 роком. Це найбільше річне зростання з кінця холодної війни.

Про це свідчать дані дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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Як зазначається, витрати на оборону зросли у всіх регіонах світу, з особливо швидким зростанням у Європі та на Близькому Сході.

До ТОП-5 найбільших військових витратників відносять:

США;

Китай;

росію;

Німеччину;

Індію.

Цi країни разом становлять 60% від світового обсягу витрат, досягнувши 1,635 трильйона доларів.

Європа, зокрема росія, стала головним фактором зростання витрат, збільшивши військові витрати на 17% до 693 мільярдів доларів.

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Витрати на оборону росії зросли на 38%, досягнувши 149 мільярдів доларів, що вдвічі більше порівняно з 2015 роком.

Україна також збільшила витрати на 2,9% - до 64,7 мільярда доларів.

Військові витрати на Близькому Сході досягли 243 мільярдів доларів, зокрема військові витрати Ізраїлю зросли на 65%, досягнувши 46,5 мільярдів доларів.

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Китай збільшив свої військові витрати на 7% до 314 мільярдів доларів, продовжуючи модернізацію своєї армії та ядерного арсеналу.

Усі країни-члени НАТО збільшили свої військові витрати в 2024 році, і 18 з 32 членів витратили не менше 2% від свого ВВП на оборону.

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