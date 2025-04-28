Сеул звинуватив росію та КНДР у порушенні міжнародного права через військову співпрацю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сеул звинуватив росію та КНДР у порушенні міжнародного права через військову співпрацю

107
Південна Корея вважає відправлення північнокорейських військових на територію росії для участі у звільненні Курської області порушенням Статуту ООН та Резолюції Ради Безпеки ООН.
Про це заявив представник Міністерства оборони Республіки Корея Чон Ха Гю, повідомляє Younhap.
За його словами, військова співпраця росії та КНДР — це «насмішка над міжнародним правом».
«Відправлення північнокорейських військ, поряд з більш широким військовим співробітництвом між росією і Північною Кореєю, є серйозним порушенням міжнародних норм, включаючи Статут ООН і Резолюцію Ради Безпеки ООН», — сказав він.
Мова про Резолюцію 1718 Ради Безпеки ООН. Це положення забороняє будь-які постачання КНДР озброєнь та військових технологій, які можуть бути використані у північнокорейських програмах зі створення зброї масового знищення.
Нагадаємо, що росія активно зміцнює військово-економічні зв’язки з Північною Кореєю, яка з минулого року почала постачати москві боєприпаси та ракети. На початку літа минулого року диктатори обох країн, володимир путін та Кім Чен Ин, підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство.
Восени стало відомо, що Північна Корея перекинула до росії понад 10 тисяч своїх військових. Частина з них вже була направлена в Курську область, де солдати КНДР воюють разом з російською армією проти Сил оборони України.
Спочатку росіяни не реагували на інформацію про північнокорейські війська, які воюють на їх боці. Навіть попри те, що ЗСУ захопили двох солдатів КНДР у Курській області.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems