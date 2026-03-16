Світові продажі електромобілів впали: Європа зростає, США скорочуються

За перші два місяці 2026 року у світі продали 2,2 мільйона електромобілів
У лютому 2026 року у світі продали 1,1 мільйона електромобілів. Водночас ринок демонструє різні тенденції: у Європі продажі зростають, тоді як у Північній Америці спостерігається спад.
Про це повідомляє Еlectrek.

Світовий ринок електромобілів скоротився

За даними видання, за перші два місяці 2026 року у світі продали 2,2 мільйона електромобілів. Це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Загалом у лютому продажі також були на 11% нижчими, ніж рік тому і на 11% меншими, ніж у січні.

Європа демонструє найшвидше зростання

Найбільше зростання показує Європа. Продажі електромобілів у регіоні з початку року зросли на 21%.
Лідерами стали Німеччина та Франція. У Німеччині продажі збільшилися на 26% після запровадження нової програми субсидування на початку 2026 року, а у Франції — на 30% завдяки чинній програмі стимулювання.
Значне зростання також демонструє й Італія. У лютому продажі електромобілів у країні зросли на 23% у порівнянні з попереднім місяцем — це найкращий показник за всю історію продажів електрокарів у країні. З початку року ринок Італії зріс на 98%.
У Північній Америці ситуація інша. Хоча у лютому продажі зросли на 8% порівняно з попереднім місяцем, з початку року вони зменшилися на 36%.

Основний спад припадає на США та Китай

Продажі електромобілів Ford у США з початку року впали на 70%, Honda на 81%, а Kia на 52%.
Ринок Канади також скоротився на 23% з початку року. Водночас, країна намагається стимулювати попит. Зокрема, дозволено імпорт електромобілів китайського виробництва зі зниженою тарифною ставкою 6,1%. Перше вікно подання заявок на імпорт відкрили 1 березня і воно триватиме шість місяців.
У Китаї продажі електромобілів у лютому знизилися на 32% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це пов’язують із відновленням податку на купівлю електромобілів та змінами у програмі обміну.
За матеріалами:
УНН
