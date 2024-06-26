Світові поставки носимих пристроїв виростуть на 5% у 2024 році — Finance.ua

Світові поставки носимих пристроїв виростуть на 5% у 2024 році 26.06.2024, 01:29 — Технології&Авто

Світові поставки носимих пристроїв виростуть на 5% у 2024 році

Як вважають аналітики, світовий ринок носимих пристроїв збільшиться на 5% у 2024 році та досягне 194 млн одиниць. Попри незначне падіння на 0,2% у I кв. 2024 року, очікується, що ринок зможе відновитися пізніше в цьому році та продемонструвати непогані результати.

Аналітики Canalys зазначають, що на це впливатиме відновлення зростання смартгодинників на рівні 4% і подальше зростання сегмента базових годинників на 10%.

«Базові годинники продовжують зростати в популярності у всьому світі, досягнувши найвищої за всю історію частки в 48% на ринку носимих пристроїв у I кв., з прогнозованою часткою поставок 46% за весь рік», — заявив аналітик Canalys Research Джек Літем.

Для Xiaomi та Huawei I кв. 2024 був непоганим. На показники впливає розширення асортименту на користь все більш функціональних базових годинників. Аналітики вважають, що їхня частка цього року збільшиться. Такі пристрої стимулюють ринок і орієнтовані на споживачів, які дивляться на ціну.

«У міру того, як покращується користувацький досвід, відстеження та інтелектуальні функції базових годинників, все більше споживачів обирають ці доступні моделі, щоб задовольнити більшість своїх потреб, — зазначають аналітики. — Більший час автономної роботи базових годинників є значною перевагою для багатьох користувачів».

Щоправда, у Canalys додають, що в довгостроковій перспективі зростання базових годинників може бути трохи затьмарене розширенням сегмента смартгодинників, який буде спрямований на складніші випадки використання. Виробники роблять все, щоб у цьому сегменті також покращувалася автономність, а ціни ставали конкурентоспроможними.

У I кв. 2024 року поставки смартгодинників скоротилися на 9%, але очікується, що вони відновляться, а за підсумками року зростуть на 4%. Адже у другій половині року мають вийти нові покоління у популярних серіях.

«Ця тенденція зростання відображає еволюцію споживчих очікувань, які виходять за рамки відстеження базових даних, і пов’язані зі зростаючим попитом на детальні, персоналізовані рішення для охорони здоров’я, — зазначили аналітики Canalys. — Такі компанії, як Huawei, Zepp Health і Samsung, переорієнтовуються на програмні сервіси, інтегруючи передові сенсори, алгоритми та ШІ, щоб запропонувати всебічну інформацію про стан здоров’я».

Бренди активно впроваджують інновації, що спрямовані на покращення користувацького досвіду, а також на закріплення смартгодинників як важливих інструментів для моніторингу здоров’я. Цей підхід значною мірою сприятиме зростанню світових поставок смартгодинників протягом року.

Постачальники на ринку носимих пристроїв визнають зростаючу важливість комплексних пропозицій та угод trade-in. Чутливість споживачів до цін пояснює популярність базових годинників в останні роки, але агресивні знижки на пристрої нового покоління може зробити флагманські моделі навіть вигіднішими. Ця стратегія не лише може позитивно вплинути на продажі новинок, але й сприятиме лояльності екосистеми та утриманню клієнтів.

Розробка ультрапреміальних смартгодинників може покращити імідж бренду та забезпечити платформу для впровадження функцій, які згодом можуть бути інтегровані в інші флагманські пристрої. Наприклад, у розумні персні, які здатні ще більше покращити споживчий досвід.

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