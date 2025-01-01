Світові компанії, які у 2024 році заробили найбільше — Finance.ua

Світові компанії, які у 2024 році заробили найбільше Сьогодні 04:44 — Фондовий ринок

На сьогодні американські роздрібні гіганти є найбільшими компаніями за обсягом виручки у світі завдяки своїм численним споживачам у світі і в США.

Visualcapitalist опублікував рейтинг найбільших компаній за обсягом виручки в усьому світі на основі даних Fortune.

Перше місце в загальному рейтингу посідає Walmart, найбільший роздрібний торговець і приватний роботодавець в Америці. Walmart впевнено утримує перше місце вже 12 років. Цього року компанія отримала $648 млрд доходу.

Щогодини Walmart генерує близько 74 мільйонів доларів доходу при середньому щотижневому відвідуванні магазинів 255 мільйонів по всій глобальній клієнтській базі. На США припадає 68% від загального обсягу продажів, а внутрішні доходи зросли на 36% з 2019 року.

Amazon слідує за ним із доходом у 574,8 млрд доларів. За останні п’ять років доходи Amazon зросли більш ніж удвічі за рахунок послуг хмарних обчислень, Amazon Prime і доходів від реклами. У 2025 році Amazon планує продавати автомобілі на своєму онлайн-майданчику в США, ще більше розширюючи спектр своєї продукції.

На третьому місці знаходиться State Grid, найбільша державна комунальна компанія Китаю. Минулого року компанія придбала двох найбільших чилійських дистриб’юторів електроенергії та контролює понад 50% розподілу енергії по всій країні. Ба більше, State Grid є найбільшим у світі покупцем міді з огляду на життєво важливу роль металу в інфраструктурі електромереж.

Як і State Grid, державні Sinopec і China National Petroleum входять до числа провідних компаній за доходами, зумовленими їхнім значним видобутком нафти. У 2023 році китайські нафтові компанії імпортували рекордний обсяг російської сирої нафти зі знижкою, що зробило її найбільшим постачальником країни минулого року. Сьогодні Sinopec є найбільшим нафтопереробним заводом за потужністю у світі з обсягом переробки 5,2 млн барелів на день, що перевищує Exxon Mobil з обсягом переробки 4,5 млн барелів на день.

Як повідомляє Visualcapitalist , у сукупності 10 найбільших компаній світу за виручкою генерують близько 4,6 трильйона доларів річних продажів, що перевищує ВВП таких країн, як Японія і Німеччина.

За останні п’ять років корпоративні баланси зросли на тлі стійкого споживчого попиту, відновлення економіки та сильних ринків праці. Водночас фондові ринки стають дедалі концентрованішими, а найбільші компанії збільшують свою частку ринку завдяки ціновій владі та ефекту масштабу.

На графіку показано 10 найбільших компаній зі списку Fortune Global 500 з 2019 року на основі даних Fortune. Для рейтингу Fortune включив публічні та приватні компанії, які надають фінансові дані. Останній рейтинг 2024 року заснований на загальній виручці компаній за декілька фінансових років до 31 березня 2024 року.

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