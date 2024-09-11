Світові компанії виплатили рекордні $606 млрд дивідендів — Finance.ua

Світові компанії виплатили рекордні $606 млрд дивідендів
Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у другому кварталі року становив рекордні $606,1 млрд, що на 5,8% перевищило показник за аналогічний період минулого року.
Про це мовиться у дослідженні британської Janus Henderson Investors.
Показник збільшився на 8,2%.
Так, лідерами за обсягом виплат стали HSBC, Nestle та China Mobile.
Американські компанії у квітні-червні виплатили дивіденди на суму $161,5 млрд. Найбільші виплати були у Microsoft Corp. — майже $5,6 млрд, а також Apple Inc. — понад $3,8 млрд.
Alphabet Inc. і Meta, котрі цього року вперше почали виплачувати дивіденди, повернули акціонерам минулого кварталу близько $4 млрд.
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Компанії Азійсько-Тихоокеанського регіону, за винятком Японії, у другому кварталі збільшили дивідендні виплати на 1,1%. Зокрема у Сінгапурі зростання склало 15,2%, у Південній Кореї — 12,6%, на Тайвані — 27,1%, у Гонконзі — 1,1%.
В Японії дивіденди підвищилися на 1,4% (до рекордних $37,2 млрд).
Експерти прогнозують, що за підсумками 2024 сумарний обсяг виплачених дивідендів у світі зросте на 4,7% до рекордних $1,74 трлн.
Без урахування коливань валютних курсів підйом може становити 6,4%.
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