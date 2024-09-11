Світові компанії виплатили рекордні $606 млрд дивідендів — Finance.ua

Світові компанії виплатили рекордні $606 млрд дивідендів Вчора 19:15 — Фондовий ринок

Світові компанії виплатили рекордні $606 млрд дивідендів

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у другому кварталі року становив рекордні $606,1 млрд, що на 5,8% перевищило показник за аналогічний період минулого року.

Про це мовиться у дослідженні британської Janus Henderson Investors.

Показник збільшився на 8,2%.

Так, лідерами за обсягом виплат стали HSBC, Nestle та China Mobile.

Американські компанії у квітні-червні виплатили дивіденди на суму $161,5 млрд. Найбільші виплати були у Microsoft Corp. — майже $5,6 млрд, а також Apple Inc. — понад $3,8 млрд.

Alphabet Inc. і Meta, котрі цього року вперше почали виплачувати дивіденди, повернули акціонерам минулого кварталу близько $4 млрд.

Компанії Азійсько-Тихоокеанського регіону, за винятком Японії, у другому кварталі збільшили дивідендні виплати на 1,1%. Зокрема у Сінгапурі зростання склало 15,2%, у Південній Кореї — 12,6%, на Тайвані — 27,1%, у Гонконзі — 1,1%.

В Японії дивіденди підвищилися на 1,4% (до рекордних $37,2 млрд).

Експерти прогнозують, що за підсумками 2024 сумарний обсяг виплачених дивідендів у світі зросте на 4,7% до рекордних $1,74 трлн.

Без урахування коливань валютних курсів підйом може становити 6,4%.

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