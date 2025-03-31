Світові фондові ринки падають на тлі ескалації торгової війни — Finance.ua

Світові фондові ринки падають на тлі ескалації торгової війни Сьогодні 15:46 — Фондовий ринок

Світові фондові ринки падають на тлі ескалації торгової війни

Глобальні ринки падають 31 березня через побоювання ескалації торговельної війни напередодні очікуваного запровадження президентом США Дональдом Трампом нових мит. Японські, тайванські, південнокорейські та гонконзькі акції обвалилися разом із американськими ф’ючерсами, що посилило розпродаж, який розпочався минулого тижня.

Про це пише FT.

Напередодні Трамп підтвердив, що з 2 квітня США запровадять тарифи, які стосуватимуться всіх країн. «Почнемо з усіх держав, а там подивимося, що буде», — сказав він, хоча раніше натякав на можливі поступки для окремих країн.

Особливу увагу Трамп приділив Азії, звинувативши регіон у нечесних торговельних практиках. «Погляньте на торгівлю з Азією. Не сказав би, що хтось із них ставився до нас справедливо», — сказав він.

На тлі цих заяв японський індекс Topix упав на 3,3%, а Nikkei 225, орієнтований на експортерів, втратив 3,9%. Тайванський Taiex знизився на 4,2%, південнокорейський Kospi — на 3%, а гонконзький Hang Seng — на 1,6%.

Ф’ючерси сигналізують про подальше падіння в США та Європі: контракти на Nasdaq 100 просіли на 1,1%, S&P 500 — на 0,6%, а європейські Stoxx 600 і FTSE 100 втратили по 0,6%.

Найбільше постраждали виробники мікрочіпів: TSMC втратила 4,4%, Samsung Electronics — 3,5%, а японська Disco, що виробляє обладнання для чипів, обвалилася більш ніж на 8%. У Гонконгу Tencent і Alibaba знизилися на 1,5% і 2% відповідно.

Водночас золото сягнуло рекордних $3098 за тройську унцію, а прибутковість 10-річних держоблігацій США впала на 0,06 в.п. до 4,2%, що свідчить про перехід інвесторів до більш безпечних активів.

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