Світові фондові ринки падають на тлі ескалації торгової війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світові фондові ринки падають на тлі ескалації торгової війни

Фондовий ринок
57
Світові фондові ринки падають на тлі ескалації торгової війни
Світові фондові ринки падають на тлі ескалації торгової війни
Глобальні ринки падають 31 березня через побоювання ескалації торговельної війни напередодні очікуваного запровадження президентом США Дональдом Трампом нових мит. Японські, тайванські, південнокорейські та гонконзькі акції обвалилися разом із американськими ф’ючерсами, що посилило розпродаж, який розпочався минулого тижня.
Про це пише FT.
Напередодні Трамп підтвердив, що з 2 квітня США запровадять тарифи, які стосуватимуться всіх країн. «Почнемо з усіх держав, а там подивимося, що буде», — сказав він, хоча раніше натякав на можливі поступки для окремих країн.
Читайте також
Особливу увагу Трамп приділив Азії, звинувативши регіон у нечесних торговельних практиках. «Погляньте на торгівлю з Азією. Не сказав би, що хтось із них ставився до нас справедливо», — сказав він.
На тлі цих заяв японський індекс Topix упав на 3,3%, а Nikkei 225, орієнтований на експортерів, втратив 3,9%. Тайванський Taiex знизився на 4,2%, південнокорейський Kospi — на 3%, а гонконзький Hang Seng — на 1,6%.
Ф’ючерси сигналізують про подальше падіння в США та Європі: контракти на Nasdaq 100 просіли на 1,1%, S&P 500 — на 0,6%, а європейські Stoxx 600 і FTSE 100 втратили по 0,6%.
Читайте також
Найбільше постраждали виробники мікрочіпів: TSMC втратила 4,4%, Samsung Electronics — 3,5%, а японська Disco, що виробляє обладнання для чипів, обвалилася більш ніж на 8%. У Гонконгу Tencent і Alibaba знизилися на 1,5% і 2% відповідно.
Водночас золото сягнуло рекордних $3098 за тройську унцію, а прибутковість 10-річних держоблігацій США впала на 0,06 в.п. до 4,2%, що свідчить про перехід інвесторів до більш безпечних активів.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems