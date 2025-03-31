Трамп заявив про «психологічний дедлайн» для путіна на випадок затягування з мирною угодою — Finance.ua

Трамп заявив про «психологічний дедлайн» для путіна на випадок затягування з мирною угодою Сьогодні 10:46

Трамп заявив про «психологічний дедлайн» для путіна на випадок затягування з мирною угодою

росія не зможе нескінченно затягувати перемовини про припинення війни в Україні. Для москви встановлений дедлайн для укладення угоди.

Про це 30 березня заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One, пише The Hill.

«Це своєрідний психологічний дедлайн. Якщо я побачу, що процес навмисно затягується, мене це не влаштує», — зазначив Трамп.

Водночас він заявив, що путін усе ще прагне домовитися про мир в Україні. Втім, Трамп наголосив, що його не влаштовує спосіб, у який очільник кремля дискредитує українського президента Володимира Зеленського, адже обом доведеться брати участь у мирному врегулюванні конфлікту.

«Останніми днями мене розчарували деякі заяви путіна щодо Зеленського. Він вважає його ненадійним, але незалежно від уподобань їм доведеться домовлятися», — зазначив Трамп.

Напередодні Трамп заявляв, що був «дуже злий» та «розлючений» через пропозицію путіна встановити в Україні зовнішнє управління для організації президентських виборів. Трамп застеріг: якщо через дії москви припинити бойові дії не вдасться, США введуть вторинні мита у розмірі 25−50% на всю російську нафту. Це означатиме, що компанії, які купують російську нафту, втратять можливість працювати на американському ринку.

27 березня путін виступив із пропозицією тимчасово передати управління Україною під контроль ООН та західних країн. На це в Білому домі відповіли, що державний устрій України визначається її Конституцією та народом.

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