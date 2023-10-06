Світові ціни на продовольство впали за рік на 10%: що подешевшало найбільше — Finance.ua

Світові ціни на продовольство впали за рік на 10%: що подешевшало найбільше Сьогодні 20:47 — Світ

Світові ціни на продовольство впали за рік на 10%: що подешевшало найбільше

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, які торгуються на світовому ринку, у вересні становив у середньому 121,5 пункту порівняно зі 121,4 пунктами у серпні. На цьому рівні індекс на 10,7% нижчий від свого значення річної давності і на 24,0% нижчий від свого історичного максимуму, досягнутого в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові ФАО зріс на 1,0% порівняно з попереднім місяцем через зростання міжнародних цін на кукурудзу на 7,0%. Міжнародні ціни на пшеницю впали на 1,6%, чому сприяли рясні запаси та гарні перспективи врожаю.

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Індекс цін на олію ФАО знизився на 3,9% порівняно зі серпнем, при цьому міжнародні котирування пальмової, соняшникової, соєвої та ріпакової олії впали, частково через збільшення сезонного виробництва та значних світових експортних поставок.

Індекс цін на цукор ФАО збільшився на 9,8% порівняно зі серпнем, досягнувши найвищого рівня з листопада 2010 року на тлі зростання стурбованості з приводу більш жорстких перспектив світової пропозиції в майбутньому сезоні. Ранні прогнози вказують на зниження видобутку в Таїланді та Індії, які є ключовими виробниками, що пов’язано з переважним явищем Ель-Ніньо. Великий урожай, який зараз збирають у Бразилії, на тлі сприятливих погодних умов обмежив місячне зростання світових цін на цукор.

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Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 2,3% порівняно із серпнем, що стало дев’ятим місячним падінням поспіль, чому сприяв млявий світовий попит на імпорт та значні запаси у провідних регіонах-виробниках. Відносна слабкість євро щодо долара США також чинила тиск на міжнародні ціни на молочні продукти.

Індекс цін на м’ясо ФАО впав на 1,0% порівняно з попереднім місяцем, при цьому поєднання слабкого імпортного попиту та великих світових експортних можливостей призвело до зниження котирувань на свинину, птицю та баранину. Навпаки, міжнародні ціни на яловичину зросли і натомість високого імпортного попиту нежирну яловичину, особливо у США.

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