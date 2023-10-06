Інфляція в Україні сповільнилася — Finance.ua

Інфляція в Україні сповільнилася Сьогодні 13:27 — Особисті фінанси

Інфляція в Україні сповільнилася

Споживча інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 8,6% завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, зокрема, овочів та фруктів нового врожаю.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

«Споживча інфляція в Україні (у серпні. — Ред.) далі стрімко сповільнювалася передусім завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, зокрема, овочів та фруктів нового врожаю. Послаблювався і фундаментальний інфляційний тиск, у тому числі під впливом поліпшення очікувань. За оцінками НБУ, інфляція сповільнилася й у вересні під впливом цих же чинників», — йдеться в огляді НБУ.

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Серед чинників сповільнення інфляції Нацбанк вказав збільшення виробництва овочів та кавунів, що сталося завдяки сприятливим погодним умовам та нарощуванню обсягів вирощування в окремих регіонах, що призвело до стрімкого зниження цін на ці культури.

Також тривало зниження цін на крупи та борошно на тлі низьких експортних цін та більших, ніж торік, врожаїв. Поглибилося падіння цін на соняшникову олію через зниження зовнішніх цін та труднощів з експортом у серпні, а у вересні - додатково через швидше надходження пропозиції нового урожаю, ніж торік, на тлі сприятливої для збору соняшника погоди.

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«Темпи зростання цін на інші види продовольства також знижувалися завдяки подальшому зменшенню тиску з боку витрат бізнесу в умовах поліпшення інфляційних та курсових очікувань», — йдеться в огляді.

Водночас серпневі ціни на пальне зрівнялися з торішніми, відображаючи ефекти від повернення повного оподаткування на тлі вичерпання запасів. Однак, за оцінками НБУ, вже у вересні зростання цін на пальне пришвидшилося на тлі зростання світових цін на нафту.

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УНІАН За матеріалами:

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