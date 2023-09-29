Світове автовиробництво збільшилось на 12% — Finance.ua
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Світове автовиробництво збільшилось на 12%

Технології&Авто
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Світове автовиробництво збільшилось на 12%
Світове автовиробництво збільшилось на 12%
За даними всесвітньої організації автовиробників, впродовж першого півріччя 2023 року глобальне виробництва автотранспорту склало 44,035 млн од. Це на 12% більше ніж торік.
Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «УкрАвтопром».
Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких виготовили 31,47 млн од. (+13%).
Легких комерційних автомобілів виготовили 10,53 млн од. (+10%).
Великих вантажних авто виготовили 1,88 млн одиниць (+9%), а автобусів — 141,8 тис од. (+37%).
Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за півроку було виготовлено понад 13,2 млн одиниць автотранспорту, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Друге місце посідає США, з результатом близько 5,5 млн од. (+12%). Третій результат продемонструвала Японія — 4,3 млн од. (+19%).
Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 2,9 млн од. (+9%) та Південна Корея — 2,2 млн од. (+24%).
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За матеріалами:
Економічна Правда
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