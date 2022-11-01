Світло відключатимуть до 3 разів на день: з'явились нові графіки відключення в Києві — Finance.ua

Світло відключатимуть до 3 разів на день: з'явились нові графіки відключення в Києві Вчора 10:45 — Енергетика

Згідно з попереднім розкладом, електроенергію вимикатимуть на 8-12 годин. Після ракетної атаки вводять екстренні аварійні відключення поза графіком.

Про це свідчать нові графіки, які надав постачальник електроенергії Yasno.

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Також «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об’єкти і тримати систему збалансованою.

Довідка Finance.ua:

Ракетна атака по енергетичних об’єктах України, яку росія провела вранці 31 жовтня, коштувала 400-600 млн дол. Ця сума перевищує річні бюджети Новосибірська чи Єкатеринбурга — третього й четвертого за величиною міст росії

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