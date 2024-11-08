Suzuki представила новий бюджетний седан — Finance.ua

Suzuki представила новий бюджетний седан 08.11.2024, 01:26 — Фондовий ринок

Suzuki представила новий бюджетний седан

Індійська компанія Maruti Suzuki, основним власником якої є японський автогігант Suzuki, анонсувала новий бюджетний седан. Йдеться про Suzuki Dzire четвертого покоління, передає Financialexpress.

Це чотириметровий (3995 мм) седан з колісною базою 2450 мм і спорядженою масою 920−960 кг. Автомобіль укомплектований 1,2-літровим бензиновим двигуном Z12E потужністю 82 к.с. і 112 Нм крутного моменту. Мотор поєднується із МКПП або «роботом». У першому випадку витрата бензину становить приблизно 4 літри на 100 кілометрів пробігу, а у другому — близько 3,8 літра.

MMR За матеріалами:

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