Suzuki Jimny отримає електричну версію — Finance.ua
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Suzuki Jimny отримає електричну версію

Технології&Авто
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Suzuki Jimny отримає електричну версію
Suzuki Jimny отримає електричну версію
Компанія Suzuki виділила майже 35 мільярдів доларів на виробництво лінійки із п’яти моделей електромобілів, які надійдуть у продаж у Європі до кінця десятиліття.
Серед них буде популярний позашляховик Jimny. Не відомо, чи вийде Suzuki Jimny першим, але тизер дозволяє говорити про те, що електрична версія позашляховика матиме рашітку радіатора, що підсвічується, і фари з малюнком. Яку з версій — класичну тридверну чи презентовану парою тижнів раніше п’ятидверну — перетворять на електромобіль, поки що не відомо.
Поруч із Jimny на тизері розташувався електричний кросовер, який був представлений два тижні тому в Індії з ДВЗ: це субкомпактний Suzuki Bronx завдовжки менш як чотири метри. Більше подробиць про нього з’явиться у квітні, коли почнуться продажі.

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Також серійним стане Suzuki eVX, який також дебютував цього місяця в Індії. Важлива особливість: Suzuki eVX буде збудовано на електричній архітектурі e-TNGA. Він має вийти у 2025 році.
У Suzuki вважають, що до 2030 року 80% європейських продажів марки буде припадати на електричні моделі. На домашньому ринку японці випустять на одну модель більше, але при цьому прогнозована частка таких машин лише 20%. Також шість моделей електромобілів готують індійському ринку.
За матеріалами:
Телеканал 24
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