Суверенний фонд Норвегії, найбільший у світі, звітує про рекордні втрати за пів року — Finance.ua

Суверенний фонд Норвегії, найбільший у світі, звітує про рекордні втрати за пів року Вчора 19:26 — Світ

Суверенний фонд Норвегії, найбільший у світі, звітує про рекордні втрати за пів року

Суверенний фонд багатства Норвегії, який є найбільшим у світі державним фондом багатства, зафіксував за першу половину року найбільші за існування доларові втрати через волатильність на світових ринках.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на повідомлення фонду.

Фонд у розмірі 1,2 трлн дол зазнав збитків у 14,4%, що є еквівалентом 174 млрд дол, у першій половині року через активний продаж активів у всіх секторах, крім енергетичного. Протягом 2021 року фонд зріс на 14,5%, оскільки ринки різко зросли після відновлення економік у всьому світі.

«Фонд зараз настільки великий, що суми здаються дуже великими . ... Але ми є довгостроковими інвесторами, тому ми повинні терпіти такі коливання», — сказав виконавчий директор фонду Ніколай Танген. «Цього разу було незвичним те, що ми втратили гроші як в акціях, так і в облігаціях».

Портфель акцій Norges Bank Investment Management особливо сильно постраждав у першому півріччі, втративши 17%. Батьківська компанія Facebook Meta зробила найбільший внесок у втрати NBIM на фондовому ринку в першому півріччі.

«Ринок характеризується зростанням відсоткових ставок, високою інфляцією та війною в Європі. ... Акції технологічних компаній показали особливо погані результати з прибутковістю „мінус“ 28%», — зазначив Танген. Натомість енергетичний сектор зріс на 13% через різке зростання цін на нафту, газ і продукти нафтопереробки.

Суверенний фонд багатства, який володіє еквівалентом приблизно 1,5% кожної зареєстрованої на біржі компанії в світі, мав надходження в розмірі 36,8 млрд дол у першій половині 2022 року.

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