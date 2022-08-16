Норвегія не може збільшити постачання газу до Німеччини та Європи — прем'єр Вчора 10:46 — Енергетика

Норвегія наразі не має можливості розширити постачання газу до Німеччини та Європи.

Про це сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Осло, пише «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

«Ми не можемо просто ухвалити політичне рішення, зараз ми поставляємо більше, ніж раніше», — сказав Стьоре.

За його словами, Норвегія збільшила експорт газу і наразі постачає «максимум, який ми можемо поставити».

Прем’єр Норвегії наголосив, що після нападу росії на Україну виробництво вже збільшилося майже на 10%. Для збільшення видобутку необхідно розробляти нові газові родовища.

Наразі Норвегія постачає до Німеччини та Європи більше газу та нафти, ніж будь-коли раніше. Для Німеччини королівство є другим за величиною постачальником газу після росії.

Нині Норвегія покриває понад 30% потреб Німеччини у природному газі, а його імпорт значно зріс з початку війни в Україні. Це дозволило Норвегії замінити частину імпорту із росії.

Раніше повідомлялося, що експорт Норвегії досяг рекорду у липні, головним чином через підвищення цін на природний газ.

Економічна Правда За матеріалами:

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