Сусід України готується ввести надзвичайний стан в енергетиці — Finance.ua

Сусід України готується ввести надзвичайний стан в енергетиці Вчора 16:33 — Енергетика

Уряд Молдови на засіданні 11 грудня схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів.

Прем’єр-міністр Дорін Речан звернеться до парламенту, і якщо запит буде схвалений, надзвичайний стан запровадять з 16 грудня, вказує молдовське видання NewsMaker

Запровадження надзвичайного стану пов’язане з припиненням транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2025 року.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олег Серебрян пояснив, що ситуація загрожує стабільному постачанню природного газу на лівобережну частину Молдови (так зване Придністров’я).

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2021 року Газпром і Молдовагаз уклали п’ятирічний контракт на постачання 3,3 млрд кубометрів газу на рік. Але наприкінці 2022 року російська монополія вдвічі скоротила постачання в Молдову, аргументуючи це блокуванням українською стороною однієї з двох точок входу в експортний газопровід.

Також уряд Молдови відмовляється визнавати історичний борг за постачання газу, який Газпром під час перемовин 2021 року оцінював у $709 млн.

25 листопада 2024 року на російсько-молдовських переговорах у Санкт-Петербурзі обговорювали новий маршрут постачання російського газу — в обхід України через Туреччину. Але альтернативний маршрут також перетинає територію України.

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