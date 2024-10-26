Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото) — Finance.ua

Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото) Сьогодні 05:09 — Технології&Авто

Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото)

Оновлений суперкар Porsche 911 отримав традиційну екстремальну версію GT3, якій цього року виповняється чверть століття.

Про це повідомляє прес-служба Porsche.

Машина приводиться у рух бензиновим двигуном об’ємом 4,0 літра. Він отримав нові масляні радіатори, змінену систему впуску, більш витривалі роспредвали тощо.

Також інженерам довелося адаптувати мотор до жорстких економ Euro 6e, тому тепер у нього відразу два сажевих фільтра і чотири каталітичних нейтралізатора.

Потужність вдалося зберегти на рівні 510 к.с., а ось крутний момент просів: 450 Нм замість 470 Нм. Як і раніше, покупці можуть обирати між семиступінчастим «роботом» PDK і шестиступінчастою «механікою».

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Додаткові екологічні пристрої позначилися і на масі машини — плюс 44 кг. Укорочене передатне відношення ведучого мосту допомогло зберегти динамічні параметри: з місця до «сотні» Porsche 911 GT3 з «механікою» розганяється за 3,9 с, а з «роботом» — за 3,4 с.

Прискорення до 200 км/год теж не постраждало (11,9 та 10,8 с відповідно), а ось максимальна швидкість знизилася на 7 км/год: тепер 313 км/год.

У передньої двоважільного підвіски з’явилися нові нижні важелі, форма яких оптимізована з урахуванням аеродинаміки. Також на авто встановили бампери нової форми і ряд аеродинамічних елементів (наприклад, бічних стабілізаторів у антикрила).

Нова опція — полегшені вуглепластикові сидіння, які мають електрорегулювання висоти, підігрів і знімну секцію підголівника (її можна прибрати для заїздів у гоночному шоломі).

Як і раніше, для замовлення доступний пакет Clubsport, який включає сталевий напівкаркас безпеки за сидіннями, шеститочкові ремені та вогнегасник. Особливий варіант моделі Porsche 911 GT3 — з комфортним пакетом Touring.

Замість антикрила встановлений компактний висувний спойлер, а в салоні — шкіра замість замші. Також вперше для цієї версії вперше можна замовити звичайні задні сидіння.

Цікаво, що для машин з пакетом Touring базовою вважається механічна коробка передач, тоді як звичайний GT3 за замовчуванням з «роботом», хоча в обох випадках коробку можна вибрати.

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