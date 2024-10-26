Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото) — Finance.ua
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Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото)

Технології&Авто
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Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото)
Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото)
Оновлений суперкар Porsche 911 отримав традиційну екстремальну версію GT3, якій цього року виповняється чверть століття.
Про це повідомляє прес-служба Porsche.
Машина приводиться у рух бензиновим двигуном об’ємом 4,0 літра. Він отримав нові масляні радіатори, змінену систему впуску, більш витривалі роспредвали тощо.
Також інженерам довелося адаптувати мотор до жорстких економ Euro 6e, тому тепер у нього відразу два сажевих фільтра і чотири каталітичних нейтралізатора.
Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото)
Потужність вдалося зберегти на рівні 510 к.с., а ось крутний момент просів: 450 Нм замість 470 Нм. Як і раніше, покупці можуть обирати між семиступінчастим «роботом» PDK і шестиступінчастою «механікою».

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Додаткові екологічні пристрої позначилися і на масі машини — плюс 44 кг. Укорочене передатне відношення ведучого мосту допомогло зберегти динамічні параметри: з місця до «сотні» Porsche 911 GT3 з «механікою» розганяється за 3,9 с, а з «роботом» — за 3,4 с.
Прискорення до 200 км/год теж не постраждало (11,9 та 10,8 с відповідно), а ось максимальна швидкість знизилася на 7 км/год: тепер 313 км/год.
Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото)
У передньої двоважільного підвіски з’явилися нові нижні важелі, форма яких оптимізована з урахуванням аеродинаміки. Також на авто встановили бампери нової форми і ряд аеродинамічних елементів (наприклад, бічних стабілізаторів у антикрила).
Нова опція — полегшені вуглепластикові сидіння, які мають електрорегулювання висоти, підігрів і знімну секцію підголівника (її можна прибрати для заїздів у гоночному шоломі).
Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото)
Як і раніше, для замовлення доступний пакет Clubsport, який включає сталевий напівкаркас безпеки за сидіннями, шеститочкові ремені та вогнегасник. Особливий варіант моделі Porsche 911 GT3 — з комфортним пакетом Touring.
Замість антикрила встановлений компактний висувний спойлер, а в салоні — шкіра замість замші. Також вперше для цієї версії вперше можна замовити звичайні задні сидіння.
Суперкар Porsche 911 отримав оновлену екстермальну версію GT3 (фото)
Цікаво, що для машин з пакетом Touring базовою вважається механічна коробка передач, тоді як звичайний GT3 за замовчуванням з «роботом», хоча в обох випадках коробку можна вибрати.
За матеріалами:
РБК-Україна
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