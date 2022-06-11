Сукупні збитки корпорацій від виходу з російського ринку перевищують $59 млрд — WSJ — Finance.ua

Сукупні збитки корпорацій від виходу з російського ринку перевищують $59 млрд — WSJ

Вчора 15:48 — Фондовий ринок

Сукупні збитки корпорацій від виходу з російського ринку перевищують $59 млрд — WSJ

Глобальні компанії зазнали збитків у розмірі понад $59 млрд після того, як розпочали процес виходу з російського ринку й списання активів.

Списання російських активів торкнулося компаній із низки галузей: від банків і пивоварень до виробників, роздрібних продавців, ресторанів і судноплавних компаній.

Мережа швидкого харчування McDonald’s очікує зафіксувати витрати в розмірі від $1,2 до $1,4 млрд після того, як погодиться продати свої російські ресторани місцевому ліцензіату.

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Exxon Mobil Corp. отримала $3,4 млрд збитків після припинення діяльності в нафтогазовому проєкті на Далекому Сході росії.

Пивоварня InBev SA отримала $1,1 млрд збитків після того, як вирішила продати свою частку в російському підприємстві.

Деякі компанії списують активи, які застрягли в росії. Ірландська компанія з лізингу літаків AerCap Holdings NV списала понад 100 літаків на $2,7 млрд, що застрягли у рф.

Компанії, які зберігають присутність в росії, також зазнають збитків. Французький енергетичний гігант TotalEnergies SE списав у квітні $4,1 млрд вартості своїх запасів природного газу, посилаючись на вплив західних санкцій проти росії.

Фінансові ринки «нагороджують компанії за те, що вони залишають росію», показало недавнє дослідження Єльської школи менеджменту. Дослідники дійшли висновку, що зростання вартості акцій після заяви про вихід із росії «набагато перевищило одноразове знецінення компанії через списання російських активів».

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