Сукупні збитки корпорацій від виходу з російського ринку перевищують $59 млрд — WSJ — Finance.ua

Компанії, які зберігають присутність в росії, також зазнають збитків. Французький енергетичний гігант TotalEnergies SE списав у квітні $4,1 млрд вартості своїх запасів природного газу, посилаючись на вплив західних санкцій проти росії.
Фінансові ринки «нагороджують компанії за те, що вони залишають росію», показало недавнє дослідження Єльської школи менеджменту. Дослідники дійшли висновку, що зростання вартості акцій після заяви про вихід із росії «набагато перевищило одноразове знецінення компанії через списання російських активів».