Huawei почала закривати магазини в росії — Finance.ua

Huawei почала закривати магазини в росії

Вчора 04:36 — Фондовий ринок

Huawei почала закривати магазини в росії

Китайський виробник смартфонів Huawei почав закривати свої магазини у росії.

Про це пише «Комерсант».

Видання уточнює, що з 19 офіційних точок припинили роботу чотири і закриття триватиме найближчими місяцями.

6 травня газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що деякі великі технологічні компанії з Китаю без офіційних заяв залишають російський ринок.

До числа компаній, які скоротили постачання в росію, увійшли Lenovo і Xiaomi. Наприкінці березня газета Financial Times повідомляла, що Huawei може зіткнутися з новими санкціями з боку Сполучених Штатів, якщо продовжить надавати підтримку росії у сфері телекому.

9 квітня Huawei прибрала зі свого магазину AppGallery додатки російських банків, що потрапили під санкції — ВТБ, «ФК Открытие» і Промсвязьбанку.

12 квітня виробник відключив підтримку карток «Мир» у AppGallery.

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