Huawei почала закривати магазини в росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Huawei почала закривати магазини в росії

Вчора 04:36Фондовий ринок
500
Huawei почала закривати магазини в росіїHuawei почала закривати магазини в росії
Китайський виробник смартфонів Huawei почав закривати свої магазини у росії.
Про це пише «Комерсант».
Видання уточнює, що з 19 офіційних точок припинили роботу чотири і закриття триватиме найближчими місяцями.
6 травня газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що деякі великі технологічні компанії з Китаю без офіційних заяв залишають російський ринок.
До числа компаній, які скоротили постачання в росію, увійшли Lenovo і Xiaomi. Наприкінці березня газета Financial Times повідомляла, що Huawei може зіткнутися з новими санкціями з боку Сполучених Штатів, якщо продовжить надавати підтримку росії у сфері телекому.
9 квітня Huawei прибрала зі свого магазину AppGallery додатки російських банків, що потрапили під санкції — ВТБ, «ФК Открытие» і Промсвязьбанку.
12 квітня виробник відключив підтримку карток «Мир» у AppGallery.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.