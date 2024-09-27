Суди проти росії. ФГВФО планує висунути вимоги до країни-агресора на суму близько 45 млрд грн — Finance.ua

Суди проти росії. ФГВФО планує висунути вимоги до країни-агресора на суму близько 45 млрд грн Сьогодні 18:30

Суди проти росії. ФГВФО планує висунути вимоги до країни-агресора на суму близько 45 млрд грн

Фонд гарантування вкладів досліджує матеріали щодо 72 банків, що втратили свої активи внаслідок збройної агресії рф проти України та були виведені з ринку.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Зазначається, що це, насамперед, втрати до повномасштабного вторгнення 2022 року, що не підпадатимуть під механізм відшкодування збитків, над яким працює Міністерство юстиції України. Зібрані дані ляжуть в основу відповідних позовів проти рф.

Зокрема, за попередніми оцінками сума потенційних вимог до країни-агресора, які можуть бути висунуті Фондом, може складати близько 45 млрд грн. Одним із основних кредиторів таких банків, який втратив найбільше коштів, є держава Україна в особі Фонду, а також НБУ, що надавав їм кредити рефінансування.

«Стягнення збитків з рф — це питання не тільки правове, а й політичне. У світі поки не існує законодавчих норм, які б дозволяли використовувати певні активи рф (активи Центробанку), що перебувають на території тієї чи іншої країни, для виконання рішення українського суду про стягнення шкоди, завданої країною-агресором… Проте Фонд усіма доступними правовими методами і далі боротиметься за те, щоб не дозволити країні-агресору безкарно відбирати кошти кредиторів українських банків» — розповів заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

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За його словами, отримати позитивні рішення українських судів у таких справах — це важливий крок до стягнення з країни-агресора відшкодування за завдані збитки за рахунок її активів по всьому світу.

Ці судові рішення Фонд далі використовуватиме при створенні різних міжнародних механізмів стягнення збитків.

Довідка Finance.ua:

оцінка Світового банку свідчить, що російська агресія коштувала українській економіці близько 500 млрд дол. і ця цифра постійно зростає.

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