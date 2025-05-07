Суд зобов’язав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра — Finance.ua

Суд зобов’язав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра Сьогодні 15:35 — Фондовий ринок

Суд зобов’язав знести готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра

Північним апеляційним господарськимсудом частково задоволено позов прокурора та зобов’язано комерційну структуру знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс і повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій він знаходиться.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Про що йдеться

Йдеться про комплекс в межах прибережної захисної смуги Дніпра, розміщений на земельній ділянці площею 0,5 га та вартістю 3,2 млн гривень по вул. Набережно-Корчуватській, 35 у м. Києві.

Фізична особа на підставі рішення районного суду, яке надалі було скасовано, зареєструвала за собою право власності на самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та передала його до статутного фонду товариства.

Незаконне будівництво та подальша реєстрація права власності на самочинно збудоване майностали передумовою для отримання товариством у 2018 році в оренду земельної ділянки площею 0,5 га, що належить до земель водного фонду та перебуває під особливою охороною державита щодо якої встановлений правовий режим використання землі, зокрема й заборона будівництва.

Вказані дії товариства спрямовані виключно на створення позаконкурентних умов, направлених на заволодіння земельною ділянкою водного фонду в обхід процедури проведення земельних торгів.

Надалі товариство, у порушення умов договору оренди та вимог земельного та водного законодавства, продовжило незаконну забудову орендованої земельної ділянки, обмежило безперешкодний доступ громадян до берега Дніпра та використовує орендовану ділянку вкомерційних цілях, чим порушує особливий режим використання земель водного фонду.

Попри вказані порушення, Київська міська рада у 2024 році поновила на 15 років договір оренди вказаної земельної ділянки, у зв’язку з чим Київська міська прокуратура звернулась до суду із вказаним позовом.

Постановою Північного апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргупрокурора, рішення суду першої інстанції скасовано. Самочинне будівництво має бути знесено, ділянка повернута територіальній громаді.

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