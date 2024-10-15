Суд зобов’язав Польщу виплатити 300 мільйонів євро вугільній компанії з Австралії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Суд зобов’язав Польщу виплатити 300 мільйонів євро вугільній компанії з Австралії

Фондовий ринок
14
Арбітражний суд зобов’язав Польщу виплатити 300 мільйонів євро компенсації австралійській гірничодобувній компанії GreenX Metals за порушення міжнародного договору у невдалому проєкті вугільної шахти.
Про це повідомляє профільне видання Еxpro.
Австралійська компанія оголосила про успішний судовий кейс, а юристи назвали його перемогою над «ресурсним націоналізмом у Польщі».
Генеральна прокуратура Польщі згодом підтвердила результати та заявила, що «аналізує подальші кроки».
GreenX, тоді відома як Prairie Mining, розпочала міжнародний арбітраж проти Польщі у 2020 р., стверджуючи, що країна порушила свої зобов’язання за міжнародними договорами, заблокувавши розробку двох вугільних шахт.
Проблеми для австралійської фірми виникли після того, як польські державні компанії почали цікавитися цими шахтами, повідомляє польський ресурс Energetyka24.
Як вказують ЗМІ, GreenX виграв арбітражну справу щодо однієї із шахт в Люблінському басейні. Претензії щодо другої копальні, що в Сілезії, не були задоволені.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.