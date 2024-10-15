Суд зобов’язав Польщу виплатити 300 мільйонів євро вугільній компанії з Австралії — Finance.ua

Суд зобов’язав Польщу виплатити 300 мільйонів євро вугільній компанії з Австралії Сьогодні 18:25 — Фондовий ринок

Арбітражний суд зобов’язав Польщу виплатити 300 мільйонів євро компенсації австралійській гірничодобувній компанії GreenX Metals за порушення міжнародного договору у невдалому проєкті вугільної шахти.

Про це повідомляє профільне видання Еxpro.

Австралійська компанія оголосила про успішний судовий кейс, а юристи назвали його перемогою над «ресурсним націоналізмом у Польщі».

Генеральна прокуратура Польщі згодом підтвердила результати та заявила, що «аналізує подальші кроки».

GreenX, тоді відома як Prairie Mining, розпочала міжнародний арбітраж проти Польщі у 2020 р., стверджуючи, що країна порушила свої зобов’язання за міжнародними договорами, заблокувавши розробку двох вугільних шахт.

Проблеми для австралійської фірми виникли після того, як польські державні компанії почали цікавитися цими шахтами, повідомляє польський ресурс Energetyka24.

Як вказують ЗМІ, GreenX виграв арбітражну справу щодо однієї із шахт в Люблінському басейні. Претензії щодо другої копальні, що в Сілезії, не були задоволені.

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