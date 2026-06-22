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Суд зобов’язав фірму заплатити збитки за неякісний ремонт мосту на Дніпропетровщині

Казна та Політика
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Господарський суд Дніпропетровської області вирішив стягнути з ТОВ «Інжинірингова компанія Планета буд» на користь Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровської області 3,5 млн грн збитків та штрафних санкцій за неякісний ремонт шляхопроводу.
Про це свідчить рішення суду від 2 червня.
У 2020 році Служба автодоріг у Дніпропетровській області замовила ТОВ «ІК Планета буд» «капремонт шляхопроводу з підходами на км 301+900 автодороги загального користування державного значення М-04 Знам`янка — Луганськ Ізварине (на м. Волгоград через Дніпро та Донецьк). Сума угоди становила 47,25 млн грн.
У 2021 році компанія уклала з ТОВ «Автомагістраль-Схід» договір субпідряду.
У вересні 2023 року комісія під час обстеження шляхопроводу виявила недоліки у виконаних та прийнятих роботах, зокрема, нерівність покриття та розмив відкосів. Від підрядника вимагали усунути ці проблеми.
У 2023 та 2024 роках були повторні обстеження шляхопроводу, і з’ясувалося, що ТОВ «ІК Планета буд» не виправило не всі недоліки. Ба більше, у 2024 році комісія виявила не лише попередні дефекти, а й нові руйнування, які могли б призвести до нових проблем з відкосами та «руйнації земляного полотна проїзної частини».
В результаті суд дійшов висновку, що докази, надані Службою автодоріг на підтвердження факту неякісного виконання будівельних робіт, «є достатньо вірогідними». Тому стягнув з «ІК Планета буд» 3,5 млн грн, зокрема 2,9 млн грн — збитки за неякісне виконання робіт та 582 тис. грн штрафних санкцій.
Наразі ТОВ «Інжинірингова компанія планета буд» називається ТОВ «Пульсаріум», засновником та керівником є Омонов Нодірбек Гоффоржон Огли.
У 2020 році бенефіціарами компанії були киянин Сергій Мошенський та Євгеній Волк (Житомирська область).
За матеріалами:
Економічна Правда
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