Суд зобов’язав фірму заплатити за оренду приміщення в спорткомплексі «Олімпійський» — Finance.ua

Суд зобов’язав фірму заплатити за оренду приміщення в спорткомплексі «Олімпійський» Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ «КАП-С» на користь держбюджету 548,5 тис грн боргу за орендну плату за приміщення в спорткомплексі «Олімпійський» у Києві, а також більше 100 тис грн. пені та інфляційних витрат.

Про це свідчить рішення суду від 26 листопада.

У 2019 році Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву та «КАП-С» уклали договір оренди нерухомого майна.

Йдеться про нежитлові приміщення ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» загальною площею 601 м 2 (на 1-му поверсі будівлі спорткомплексу) за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55 для розміщення закладу освіти та торговельного об`єкту. Вартість приміщення становила понад 17,5 млн грн.

На початку 2023 року ТОВ «КАП-С» звернулось до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву з проханням зупинити нарахування орендної плати у період з 30.10.2022 до моменту відновлення вільного доступу до приміщень.

ФДМ відповів, що не має повноважень щодо звільнення від відповідальності за порушення виконання зобов`язань по договору оренди, і повідомив, що «КАП-С» нараховується лише 50% вартості орендної плати. Крім того, з червня 2022 року по вересень 2022 року орендар взагалі був звільнений від сплати орендної плати.

У суді «КАП-С» зазначав, що через військову агресію рф проти України та введення воєнного стану фактично був заблокований вільний доступ до орендованого приміщення. Крім того ТОВ «КАП-С» майже повністю призупинило господарську діяльність, і тому не можливо було виконувати зобов`язання щодо сплати орендної плати.

«КАП-С» вважає, що не несе відповідальності за порушення зобов`язань у зв’язку з введенням воєнного стану через повномасштабне вторгнення країни-агресора.

Крім цього, підприємство частково погасило заборгованість по оренді після звернення прокурора до суду.

Водночас, суд вирішив, що «КАП-С» повинно сплатити 548,5 тис грн боргу за орендну плату, інфляційні втрати в розмірі 13,5 тис грн та 107 тис грн пені.

Засновницею столичного ТОВ «КАП-С» є Яна Ібрагімова.

Економічна Правда За матеріалами:

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