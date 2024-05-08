Суд заочно заарештував колишнього главу Фонд держмайна Сенниченка — Finance.ua

Суд заочно заарештував колишнього главу Фонд держмайна Сенниченка
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього глави Фонду державного майна України. Його заочно заарештували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Telegram.
Слідчий суддя ВАКС у вівторок, 7 травня, підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику Фонду держмайна.
У прокуратурі не вказують ім'я фігуранта. Проте за деталями справи відомо, що йдеться про Дмитра Сенниченка, якого підозрюю в організації злочинної схеми. Він оголошений у міжнародний розшук.
Нагадаємо, українські правоохоронці викрили злочинну організацію на чолі з колишнім главою Фонду держмайна, яка протягом 2019−2021 років заволоділа понад 500 млн гривень коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
Також фігурантів справи підозрюю у відмиванні 10 млрд гривень, одержаних злочинним шляхом.
Додамо, що фігурантами цієї справи також є Юрій Липка, який був радником Сенниченка, Микола Синиця — колишній в.о. глави «Одеського припортового заводу» та співвласник компанії «АгроГазТрейдинг».
У грудні 2023 року підозру також оголосили колишньому першому заступнику голови Фонду держмайна, який є чинним посадовцем ПАТ «Укрнафта».
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