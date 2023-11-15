Суд задовольнив скарги ПриватБанку та закрив провадження у справі «Реватіс» — Finance.ua

Суд задовольнив скарги ПриватБанку та закрив провадження у справі «Реватіс»
14 листопада 2023 року Північний апеляційний господарський суд частково задовольнив скарги НБУ, Кабміну та Мінфіну, а також повністю задовольнив скаргу ПриватБанку на рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов ТОВ «Реватіс».
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
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Провадження у справі закрито на підставі так званого «антиколомойського» закону № 590, а договори про придбання акцій та про продаж акцій Банку Державі залишаються чинними. ПриватБанк вітає ухвалення законного та обґрунтованого рішення у цій справі із суворим дотриманням судом приписів закону.
Справа за позовом ТОВ «Реватіс» була єдиною, де суд першої інстанції задовольнив вимоги позивача та відмовився застосувати прямі приписи Закону № 590. У 2021 суддя господарського суду Києва Вікторія Джарти задовольнила позов ТОВ «Реватіс» до ПриватБанку, Міністерства фінансів України, за участі третіх осіб — ФГВФО, НБУ та КМУ, та визнала недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in) всупереч нормам Закону № 590 та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Цими законами чітко та недвозначно встановлено заборону витребування акцій Банку, проданих інвестору — в даному випадку Державі, що унеможливлює застосування наслідків недійсності таких правочинів.
Розгляд цієї справи був зупинений до розгляду справи за позовом Олександра Дубілета. Велика Палата Верховного Cуду постановою від 15 лютого 2023 року остаточно закрила провадження у справі за позовом Олександра Дубілета, встановивши обов’язковість застосування у справах, провадження у яких не завершилося ухваленням остаточного рішення, норм так званого «антиколомойського» закону № 590-ІХ.
Зазначимо, як йдеться у рішеннях Вищого антикорупційного суду, ТОВ «Реватіс» є одним із елементів схеми ексвласника банку з легалізації понад 446 млн грн, одержаних внаслідок розтрати у ПриватБанку в межах витрат за операціями з власними облігаціями 2011−2016 років.
За версією слідства, Ігор Коломойський створив організовану групу у період 26 січня — 16 березня 2015 року. Членами організованої групи був розроблений план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПриватБанку в особливо великих розмірах з корисливою метою, а саме фінансування підконтрольної кіпрської компанії нерезидента DROVALE LIMITED та виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПриватБанку на 2015−2017 рік в частині збільшення статутного капіталу Банку за рахунок акціонерів у червні 2015 року на суму 2 300 000 000 грн. Були підроблені документи минулими датами, щоб банк був зобов’язаний виплатити кошти компанії DROVALE, і оформили це, як викуп цінних паперів — облігацій.
За даними слідства, саме внаслідок цієї операції підозрювані заволоділи сумою у 9 млрд 254 млн 807 тис. гривень.
Частину із цих коштів — 499 млн 761 тис. гривень — перерахували у три черги на рахунки юридичних осіб під виглядом купівлі-продажу цінних паперів. Спочатку із рахунків DROVALE на рахунки ТОВ «Реватіс», ТОВ «ІК «Бізнес-Інвест», ТОВ «Сонго», потім із рахунків ТОВ «Реватіс» та ТОВ «ІК «Бізнес-Інвест» на рахунок ТОВ «Меріста», а також із рахунків ТОВ «Сонго» на рахунок ТОВ «Вітязь». В останню чергу перерахували кошти із рахунків ТОВ «Меріста» та ТОВ «Вітязь» на рахунок Коломойського.
Після цього Коломойський, за даними слідства, використав набуті незаконним шляхом грошові кошти у сумі 446 038 920 грн під виглядом легальних активів для внесення до статутного капіталу ПриватБанку та збільшення власної частки у ньому та виконання вимог Програми фінансового оздоровлення на 2015−2017 рік в частині збільшення статутного капіталу банку за рахунок акціонерів у червні 2015 року на суму 2 300 000 000 грн.
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