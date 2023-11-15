Суд задовольнив скарги ПриватБанку та закрив провадження у справі «Реватіс» — Finance.ua

Суд задовольнив скарги ПриватБанку та закрив провадження у справі «Реватіс» Вчора 10:15 — Фондовий ринок

14 листопада 2023 року Північний апеляційний господарський суд частково задовольнив скарги НБУ, Кабміну та Мінфіну, а також повністю задовольнив скаргу ПриватБанку на рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов ТОВ «Реватіс».

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Провадження у справі закрито на підставі так званого «антиколомойського» закону № 590, а договори про придбання акцій та про продаж акцій Банку Державі залишаються чинними. ПриватБанк вітає ухвалення законного та обґрунтованого рішення у цій справі із суворим дотриманням судом приписів закону.

Справа за позовом ТОВ «Реватіс» була єдиною, де суд першої інстанції задовольнив вимоги позивача та відмовився застосувати прямі приписи Закону № 590. У 2021 суддя господарського суду Києва Вікторія Джарти задовольнила позов ТОВ «Реватіс» до ПриватБанку, Міністерства фінансів України, за участі третіх осіб — ФГВФО, НБУ та КМУ, та визнала недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in) всупереч нормам Закону № 590 та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Цими законами чітко та недвозначно встановлено заборону витребування акцій Банку, проданих інвестору — в даному випадку Державі, що унеможливлює застосування наслідків недійсності таких правочинів.

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Розгляд цієї справи був зупинений до розгляду справи за позовом Олександра Дубілета. Велика Палата Верховного Cуду постановою від 15 лютого 2023 року остаточно закрила провадження у справі за позовом Олександра Дубілета, встановивши обов’язковість застосування у справах, провадження у яких не завершилося ухваленням остаточного рішення, норм так званого «антиколомойського» закону № 590-ІХ.

Зазначимо, як йдеться у рішеннях Вищого антикорупційного суду, ТОВ «Реватіс» є одним із елементів схеми ексвласника банку з легалізації понад 446 млн грн, одержаних внаслідок розтрати у ПриватБанку в межах витрат за операціями з власними облігаціями 2011−2016 років.

За версією слідства, Ігор Коломойський створив організовану групу у період 26 січня — 16 березня 2015 року. Членами організованої групи був розроблений план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПриватБанку в особливо великих розмірах з корисливою метою, а саме фінансування підконтрольної кіпрської компанії нерезидента DROVALE LIMITED та виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПриватБанку на 2015−2017 рік в частині збільшення статутного капіталу Банку за рахунок акціонерів у червні 2015 року на суму 2 300 000 000 грн. Були підроблені документи минулими датами, щоб банк був зобов’язаний виплатити кошти компанії DROVALE, і оформили це, як викуп цінних паперів — облігацій.

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За даними слідства, саме внаслідок цієї операції підозрювані заволоділи сумою у 9 млрд 254 млн 807 тис. гривень.

Частину із цих коштів — 499 млн 761 тис. гривень — перерахували у три черги на рахунки юридичних осіб під виглядом купівлі-продажу цінних паперів. Спочатку із рахунків DROVALE на рахунки ТОВ «Реватіс», ТОВ «ІК «Бізнес-Інвест», ТОВ «Сонго», потім із рахунків ТОВ «Реватіс» та ТОВ «ІК «Бізнес-Інвест» на рахунок ТОВ «Меріста», а також із рахунків ТОВ «Сонго» на рахунок ТОВ «Вітязь». В останню чергу перерахували кошти із рахунків ТОВ «Меріста» та ТОВ «Вітязь» на рахунок Коломойського.

Після цього Коломойський, за даними слідства, використав набуті незаконним шляхом грошові кошти у сумі 446 038 920 грн під виглядом легальних активів для внесення до статутного капіталу ПриватБанку та збільшення власної частки у ньому та виконання вимог Програми фінансового оздоровлення на 2015−2017 рік в частині збільшення статутного капіталу банку за рахунок акціонерів у червні 2015 року на суму 2 300 000 000 грн.

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