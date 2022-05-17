Суд заарештував 434 залізничні вагони російських компаній на понад 300 мільйонів гривень — Finance.ua

Суд заарештував 434 залізничні вагони російських компаній на понад 300 мільйонів гривень

Вчора 18:33 — Казна та Політика

Суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на залізничні вагони російських компаній на суму понад 300 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції

Наразі 434 вагони передані в управління до АРМА з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима.

Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.

«Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та слідчі Головного слідчого Управління Національної поліції спільно з АТ „Укрзалізниця“ в рамках кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження. Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів, за клопотанням Офісу Генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт», — йдеться у повідомленні.

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