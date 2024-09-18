Суд визнав незаконним виділення землі під ТРЦ на озері Вирлиця в Києві (фото) — Finance.ua

Суд визнав незаконним виділення землі під ТРЦ на озері Вирлиця в Києві (фото) Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

Суд визнав незаконним виділення землі під ТРЦ на озері Вирлиця в Києві (фото)

Касаційний господарський суд Верховного суду у вівторок ухвалив рішення щодо незаконності виділення Київською міською радою 2005 року забудовникам із фірми «Мрія-Інвест» 20 га на озері Вирлиця в Дарницькому районі Києва під будівництво розважального центру.

Про це повідомляється на сторінці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).

Київська міська рада в 2005 році з порушеннями віддала землю під будівництво розважального центру.

«Щоб врятувати озеро, КЕКЦ та прокуратура розпочали суд. Суд першої інстанції був програний, натомість апеляція була нами виграна і сьогодні ми виграли касацію. Київській громаді було повернено 20 га землі», — сказано в повідомленні.

КЕКЦ разом із Київською міською прокуратурою виграли Верховний (Касаційний господарський) суд України проти Київради та забудовників і фірми «Мрія-Інвест» 17 вересня.

Озеро Вирлиця розташоване на південному сході Києва поруч із однойменною станцією метрополітену та житловим масивом «Харківський».

Економічна Правда За матеріалами:

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