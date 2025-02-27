Суд визнав незаконним пільгове оподаткування дивідендів — до бюджету надійшло майже 35 млн грн
Суд підтримав позицію Державної податкової служби щодо неправомірного використання одним із платників податків пільг, передбачених Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування.
Про це повідомляє податкова служба в Полтавській області.
Cуд дійшов висновку, що нерезидент здійснює діяльність через постійне представництво в Україні, через що пільгова ставка оподаткування не може бути застосована.
Основною господарською діяльністю нерезидента є управління інвестиціями, а отже звичайною формою здійснення діяльності з управління корпоративними правами є купівлі-продаж, прийняття рішення про виплату дивідендів та прийняття інших організаційних розпорядчих рішень та безпосереднє керування грошовими потоками.
Майже всі доходи (99,9%) нерезидента — це дивіденди від українського підприємства.
Оскільки представник нерезидента в Україні мав широкі повноваження: укладав угоди, брав участь у зборах, підписував статути без погодження з номінальними директорами, то нерезидент є таким, що має постійне місце представництва в Україні.
Колегія суддів визнала, що нерезидент не мав правових підстав для застосування пільгового оподаткування дивідендів. Суд апеляційної інстанції залишив у силі донарахування податкових зобов’язань у розмірі 34,7 млн грн, з яких 28,9 млн грн — основний платіж. Ці кошти вже сплачені до бюджету.
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