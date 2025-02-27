Суд визнав незаконним пільгове оподаткування дивідендів — до бюджету надійшло майже 35 млн грн Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

Суд підтримав позицію Державної податкової служби щодо неправомірного використання одним із платників податків пільг, передбачених Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування.

Про це повідомляє податкова служба в Полтавській області.

Cуд дійшов висновку, що нерезидент здійснює діяльність через постійне представництво в Україні, через що пільгова ставка оподаткування не може бути застосована.

Основною господарською діяльністю нерезидента є управління інвестиціями, а отже звичайною формою здійснення діяльності з управління корпоративними правами є купівлі-продаж, прийняття рішення про виплату дивідендів та прийняття інших організаційних розпорядчих рішень та безпосереднє керування грошовими потоками.

Майже всі доходи (99,9%) нерезидента — це дивіденди від українського підприємства.

Оскільки представник нерезидента в Україні мав широкі повноваження: укладав угоди, брав участь у зборах, підписував статути без погодження з номінальними директорами, то нерезидент є таким, що має постійне місце представництва в Україні.

Колегія суддів визнала, що нерезидент не мав правових підстав для застосування пільгового оподаткування дивідендів. Суд апеляційної інстанції залишив у силі донарахування податкових зобов’язань у розмірі 34,7 млн грн, з яких 28,9 млн грн — основний платіж. Ці кошти вже сплачені до бюджету.

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