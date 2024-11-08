Суд відмовився закрити справу «Роттердам+» — Finance.ua
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Суд відмовився закрити справу «Роттердам+»

Казна та Політика
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Вищий антикорупційний суд України відхилив клопотання захисту про закриття кримінального провадження у справі «Роттердам+».
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Суд нагадує, що мова йде про справу, в якій фігурують посадовці Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також представники приватних теплогенеруючих компаній.
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Провадження стосується формули «Роттердам+», через яку споживачі електроенергії, за підрахунками, переплатили понад 39 мільярдів гривень у період з 2016 до 2019 року.
Так, сторона захисту у своїх клопотаннях вказувала на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й те ж правопорушення), а також на підстави, визначені у п.п. 9−1, 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту.
Наступне засідання у справі призначено на 12.12.2024 на 12:00.
За матеріалами:
Економічна Правда
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