Суд відмовив низці компаній у позовах проти ПриватБанку щодо націоналізації — Finance.ua
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Суд відмовив низці компаній у позовах проти ПриватБанку щодо націоналізації

Фондовий ринок
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Суд відмовив низці компаній у позовах проти ПриватБанку щодо націоналізації
Суд відмовив низці компаній у позовах проти ПриватБанку щодо націоналізації
Госпсуд м. Києва залишив без розгляду позови компаній J.P. Morgan та Pala Assets проти ПриватБанку щодо визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного у процесі націоналізації 2016 року.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Так, суд залишив без розгляду позови компаній J.P. Morgan та Pala Assets проти ПриватБанку. Як зазначають у банку, бенефіціаром Pala Assets є громадянин рф.
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Компанії приєдналися до судового процесу, ініційованого Shakoor Capital, але суд за клопотанням ПриватБанку припинив розгляд їхніх вимог про визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного у процесі націоналізації між ПриватБанком та UK SPV у грудні 2016 року.
Крім J.P. Morgan Securities та Pala Assets, до позову Shakoor Capital згодом доєднались компанії UBS AG та український ФОП Сазонов Д.В. Останньому суд також відмовив в розгляді клопотання про витребування у Банку Англії документів, пов’язаних з націоналізацією ПриватБанку.
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Зазначається, що на наступному судовому засіданні 8 березня суд перейде до розгляду клопотання ПриватБанку про залишення без розгляду позову UBS AG через невиконання останнім процесуального обов’язку, встановленого судом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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