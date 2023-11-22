Суд відкрив справу про банкрутство МАУ — Finance.ua

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Суд відкрив справу про банкрутство МАУ

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Суд відкрив справу про банкрутство МАУ
Суд відкрив справу про банкрутство МАУ
Господарський суд м. Києва 22 листопада вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).
Про це відомо з засідання суду у справі № 910/16 870/23.
Раніше, 31 жовтня, державний «Укрексімбанк» подав позов до Госпсуду міста Києва про визнання банкрутом компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).
За результатами засідання було відкрито провадження у справі про банкрутство МАУ, а також судом визнано грошові вимоги банку.
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Розпорядником майна МАУ призначено арбітражного керуючого Тетяну Носенко.
Рішення має бути опубліковане 23 листопада.
Нагадаємо, майно авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», яка до повномасштабного російського вторгнення була найбільшою в Україні, розпродують на аукціонах державного підприємства «СЕТАМ».
У 2023 році три літаки з парку МАУ перейшли у флот української авіакомпанії «Роза Вітрів», яку також пов’язують з Ігорем Коломойським.
За матеріалами:
Економічна Правда
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