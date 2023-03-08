Суд скасував банкрутство компанії ексвласників ПриватБанку із боргом у 2,6 млрд грн — Finance.ua
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Суд скасував банкрутство компанії ексвласників ПриватБанку із боргом у 2,6 млрд грн

Фондовий ринок
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Суд скасував банкрутство компанії ексвласників ПриватБанку із боргом у 2,6 млрд грн
Суд скасував банкрутство компанії ексвласників ПриватБанку із боргом у 2,6 млрд грн
Центральний апеляційний господарський суд у Дніпрі задовольнив апеляційну скаргу ПриватБанку та скасував постанову про визнання банкрутом компанію «Монтана-Естейт», раніше відому як «Приватофис», яка заборгувала ПриватБанку 2,6 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
«У цій справі власники „Приватофису“ намагались незаконно уникнути сплати ПриватБанку багатомільярдного боргу, маніпулюючи законодавством та зухвало зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого. Дослухавшись до аргументів юридичної команди ПриватБанку, суд прийняв справедливе рішення і не дозволив колишнім власникам уникнути виконання їхніх законних боргових зобовʼязань», — зазначили у пресслужбі ПриватБанку.
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Як повідомлялось раніше, компанія «Приватофис» була створена колишнім менеджментом ПриватБанку у 2005 році. Саме на цю компанію були записані права власності на кілька сотень відділень ПриватБанку по всій Україні. Вона ж виступала поручителем ПриватБанку за кредитом рефінансування НБУ, отриманим Банком у 2009 році і який був змушений погасити сам ПриватБанк у 2020 році.
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Станом на 2021 рік розмір кредитної заборгованості ТОВ «Приватофис» перед Банком складав 2,9 млрд грн. У 2021 році ПриватБанк прийняв рішення ініціювати процедуру банкрутства ТОВ «Приватофис», однак призначений судом арбітражний керуючий Олег Чичва визнав кредитні вимоги Банку лише частково — на суму 1,6 млрд грн. Попри заперечення Банку, суд у грудні 2021 року ухвалив рішення про визнання боржника банкрутом. Саме ця постанова сьогодні була скасована Центральним апеляційним господарським судом.
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Примітно, що Олег Чичва, призначений арбітражним керуючим у справі «Приватофис», також був арбітражним керуючим у справі компанії «Новофарм», яка має непогашений борг перед банком на 4,3 млрд грн і ухвалу про ліквідацію якої також нещодавно скасував Центральний апеляційний господарський суд.
ПриватБанк продовжує відстоювати справедливість у понад 500 судових процесах в Україні, ініційованих колишніми власниками та повʼязаними з ними юридичними та фізичними особами. Боротьба за справедливість та захист своїх законних інтересів в судах є відповідальністю ПриватБанку та частиною стратегії, затвердженої власником — Урядом України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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