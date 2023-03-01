Суд не дозволив ліквідацію компанії, що заборгувала ПриватБанку 4,3 млрд грн — Finance.ua
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Суд не дозволив ліквідацію компанії, що заборгувала ПриватБанку 4,3 млрд грн

Фондовий ринок
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Суд не дозволив ліквідацію компанії, що заборгувала ПриватБанку 4,3 млрд грн
Суд не дозволив ліквідацію компанії, що заборгувала ПриватБанку 4,3 млрд грн
Апеляційний суд задовольнив скаргу ПриватБанку та скасував ухвалу про ліквідацію юридичної особи ТОВ з ІІ Новофарм, яка має непогашений борг перед банком на 4,3 млрд грн.
Відповідне рішення Центральний апеляційний господарський суд у місті Дніпро ухвалив у вівторок, 28 лютого, направивши справу на новий розгляд судом першої інстанції, повідомляє пресслужба державного банку.
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Крім того, суд закрив провадження за апеляційною скаргою іншого кредитора Новофарму — ТОВ Цукорпром, відмовив у клопотаннях ліквідатора та ТОВ Цукорпром про витребування та долучення доказів, а також відхилив заяву колишнього топменеджера ПриватБанку Володимира Яценка про приєднання до апеляційних скарг банку та ТОВ Цукорпром.
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Нагадаємо, Господарський суд міста Києва відмовив у розгляді позовів компаній J.P. Morgan та Pala Assets, бенефіціаром якої є громадянин рф, проти державного ПриватБанку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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