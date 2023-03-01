Суд не дозволив ліквідацію компанії, що заборгувала ПриватБанку 4,3 млрд грн — Finance.ua

Суд не дозволив ліквідацію компанії, що заборгувала ПриватБанку 4,3 млрд грн Сьогодні 12:41 — Фондовий ринок

Суд не дозволив ліквідацію компанії, що заборгувала ПриватБанку 4,3 млрд грн

Апеляційний суд задовольнив скаргу ПриватБанку та скасував ухвалу про ліквідацію юридичної особи ТОВ з ІІ Новофарм, яка має непогашений борг перед банком на 4,3 млрд грн.

Відповідне рішення Центральний апеляційний господарський суд у місті Дніпро ухвалив у вівторок, 28 лютого, направивши справу на новий розгляд судом першої інстанції, повідомляє пресслужба державного банку.

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Крім того, суд закрив провадження за апеляційною скаргою іншого кредитора Новофарму — ТОВ Цукорпром, відмовив у клопотаннях ліквідатора та ТОВ Цукорпром про витребування та долучення доказів, а також відхилив заяву колишнього топменеджера ПриватБанку Володимира Яценка про приєднання до апеляційних скарг банку та ТОВ Цукорпром.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва відмовив у розгляді позовів компаній J.P. Morgan та Pala Assets, бенефіціаром якої є громадянин рф, проти державного ПриватБанку.

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