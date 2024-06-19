Суд рф заборонив міжнародним компаніям судитися з «Газпромом» за кордоном — росЗМІ Сьогодні 16:41 — Фондовий ринок

Суд рф заборонив міжнародним компаніям судитися з «Газпромом» за кордоном — росЗМІ

Арбітражний суд Санкт-Петербурга заборонив французькій компанії Engie S.A. продовжити арбітражний розгляд проти «Газпром експорт» в Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній торговій палаті.

Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Одночасно з задоволенням скарги «Газпрома» проти французької Engie S.A., суд прийняв аналогічне рішення щодо позову «Газпром експорту» до чеської nnogy Energie.

За заявою компаній групи «Газпром» російські суди винесли вже кілька судових заборон іноземним контрагентам вести розгляди в закордонних судах і міжнародних арбітражних інститутах.

Введені ЄС санкції передбачають, зокрема, заборону на надання юридичних послуг російським юридичним особам.

На думку російської сторони, це унеможливлює справедливий розгляд спорів у судах на території недружніх юрисдикцій.

Нагадаємо:

Арбітражний суд Стокгольма 7 червня дозволив німецькій компанії Uniper розірвати довгостроковий контракт з «Газпром експорт» і присудив їй 13 млрд євро компенсації за недопостачання газу з середини 2022 року.

російський газовий монополіст «Газпром» навряд чи зможе до 2035 року відновити обсяги продажу газу, які він втратив після повномасштабного вторгнення рф в Україну та санкцій.

Економічна Правда За матеріалами:

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