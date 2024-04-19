Суд повернув у комунальну власність приміщення на Печерську вартістю понад 5 мільйонів гривень — Finance.ua

Суд повернув у комунальну власність приміщення на Печерську вартістю понад 5 мільйонів гривень
Постановою Верховного Суду задоволено касаційну скаргу прокурора та залишено чинним рішення суду першої інстанції про витребування у комунальну власність приміщення у Печерському районі міста Києва. Його вартість — понад 5 млн. гривень, площа — 80,4 кв. м.
Про це стало відомо із повідомлення Київської міської прокуратури.
Повідомляється, що нежитлові приміщення загальною площею понад 160 кв. м на вул. Михайла Бойчука, ½ у Києві було зареєстровано на праві власності за територіальною громадою в особі Київської міської ради.
«Водночас було встановлено, що суб'єктами господарювання, на підставі підробленого свідоцтва про право власності, у 2019 році зареєстровано право власності на фактично це ж приміщення із зміненими технічними характеристиками та здійснено ланцюг його перепродажу іншим юридичним особам», — говориться у повідомленні.
Отже, прокурори звернулися до суду з позовом про витребування до комунальної власності цього приміщення.
Наразі у справі винесено остаточне судове рішення, яким позов прокуратури задоволено, приміщення витребувано із незаконного володіння та передано територіальній громаді столиці.
Раніше повідомлялося, що у Київській області повністю та частково із забезпеченням життєдіяльності вже відновили майже 17 тис. об'єктів. Основна частина, 15,3 тис. будинків, це приватні та багатоквартирні будинки.
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