Суд повернув у держвласність санаторій курорту Куяльник вартістю 1 млрд грн — Finance.ua

Суд повернув у держвласність санаторій курорту Куяльник вартістю 1 млрд грн Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Суд повернув у держвласність санаторій курорту Куяльник вартістю 1 млрд грн, Фото: Одеська обласна прокуратура

Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних установ на курорті Куяльник вартістю близько 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

У суді прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 000 м кв.

Прокурори звернулися до суду, проте у задоволенні позову прокурора було відмовлено.

«Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, та ухвалив нове рішення, яким визнав незаконними та скасував рішення реєстраторів, визнав право власності за державою в особі Фонду державного майна України», — зазначили в Офісі Генпрокурора

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