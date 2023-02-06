Суд повернув у держвласність санаторій курорту Куяльник вартістю 1 млрд грн — Finance.ua

Суд повернув у держвласність санаторій курорту Куяльник вартістю 1 млрд грн
Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних установ на курорті Куяльник вартістю близько 1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
У суді прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 000 м кв.
Прокурори звернулися до суду, проте у задоволенні позову прокурора було відмовлено.
«Південно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, та ухвалив нове рішення, яким визнав незаконними та скасував рішення реєстраторів, визнав право власності за державою в особі Фонду державного майна України», — зазначили в Офісі Генпрокурора
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