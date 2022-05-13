Суд наклав арешт на вантажівки та спецтехніку з білорусі вартістю 200 мільйонів — Finance.ua
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Суд наклав арешт на вантажівки та спецтехніку з білорусі вартістю 200 мільйонів

Вчора 10:47Казна та Політика
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Суд наклав арешт на вантажівки та спецтехніку з білорусі вартістю 200 мільйонівСуд наклав арешт на вантажівки та спецтехніку з білорусі вартістю 200 мільйонів
Суд за подання Бюро економічної безпеки заарештував 158 вантажівок та одиниць спецтехніки з білорусі через ухилення від сплати податків.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що в період 2021-2022 років службові особи українського ТОВ з іноземними інвестиціями, яке є імпортером та офіційним дистриб’ютором автомобільної та іншої техніки з білорусі, за попередньою змовою з декількома підприємствами-дилерами здійснили передачу автомобілів.
При цьому 47 одиниць автотехніки вартістю 105 млн грн передали за підписання актів прийому-передачі без належного відображення проведених операцій у податковому та бухгалтерському обліку. Як наслідок, підприємці ухилилися від сплати податків на понад 10 млн грн.
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У межах кримінального провадження, за результатами санкціонованих обшуків, ухвалою суду накладено арешт на 158 одиниць автомобілів та спецтехніки, орієнтовною вартістю 220 млн грн., а також на рахунки українського товариства. Досудове розслідування триває.
Справу розслідують співробітники БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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