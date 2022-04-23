Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні — Finance.ua
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Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні

Вчора 10:15Фондовий ринок
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Бюро економічної безпеки викрило гірничо-збагачувальний комбінат в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток понад 10 млн грн, суд наклав арешт на акції та рахунки підприємства.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
Наслідком встановлено, що підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало фактичний експорт сировини, що видобувається, на адресу підприємств росії та білорусі, хоча «на папері» комбінат постачав цю сировину австрійській компанії. Вартість проданої продукції навмисне занизили на суму понад 56 млн грн, через що держава втратила понад 10 млн грн надходжень від податку на прибуток.
Згодом суд наклав арешт на 100% корпоративних прав підприємства та його рахунки в українських банках. Директору комбінату за фактом умисного ухилення від податків повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, досудове розслідування триває.
За даними ЕП, йдеться про ТОВ «Демуринський ГЗК». Комбінат розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині та зареєстроване на кіпрську офшорну компанію «Лімпієза Лімітед». За даними Youcontrol, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський мільярдер Михайло Шелков.
За матеріалами: Економічна Правда
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